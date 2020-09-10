《股金豐采－涂國彬》貴金屬反彈，惟尚待突破

《股金豐采》市場情緒十分波動。上周四（３日）開始的一波美股市場下跌令投資者變得非

常擔憂，恐慌指數ＶＩＸ重新回到３０以上，並高見３８﹒２８。風險資產普遍面對壓力，投資

者對於美元的需求回升。美匯指數在９月１日還見二十八個月低位，之後便震盪反彈，回到９３

以上，這給黃金帶來壓力。



＊美元衝高回落＊



美股周三（９日）科技股反彈，帶動美股結束三連跌，周四（１０日）亞洲股市也受到提振

，ＶＩＸ下跌８﹒４２％。美匯指數在周三衝高回落，最終跌０﹒２％。金價從８月１１日大幅

調整後主要運行區間在１９００至２０００元（美元．下同）。隨著美元在９月反彈，金價漲幅

受限，甚至一度跌穿５０日線的支持。

利好黃金的環境並未改變。這兩周歐美兩大央行的決定需要關注，現在主要央行還是保持審

慎態度，維持寬鬆的貨幣政策，利好黃金。地緣政治風險也繼續存在，除了中美關係和疫情不穩

定，美國大選臨近，不確定性給黃金帶來支持。



＊白銀漲勢未變＊



白銀在８月１１日大幅回落後步入調整期，目前運行區間在２５至３０元，不過整個８月還

是錄得連續上漲第五周，累積超過１５％的升幅。進入９月下行壓力有所增加，本周二（８日）

一度失守２６元。隨著隔夜擔憂情緒回落，白銀重拾５日線，周四早上更是重拾２７元一線。但

白銀並未有足夠動能突破區間阻力，但整體上漲趨勢並未改變。



＊鉑金待上１０００關＊



鈀金整體波幅有限，２４００元是其短期阻力。隔夜風險偏好回升，鈀金也做出反彈，上漲

０﹒５４％至２３１８﹒２元，重拾５日線，短線或能進一步反彈，但要做出突破需要更多利好

支持。

鉑金能夠靠穩９００元，周三重拾５╱１０╱５０日線，連續上漲第三日至９２４﹒９元。

想要進一步反彈，還需要先重新站上１０００元，否則只是區間震盪。



《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，

本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金（

０２８９９）╱江銅（００３５８），港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股之財務

權益。）



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