《鍾之日記》百勝首掛鎩羽回，警拘操控壹傳媒

《鍾之日記》９月１０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國科技股經歷連日下挫後終獲資金吸納，美股周三（９日）結束三連跌反彈，香江魚缸今

早高開１１６點，在升至２４６１５點後倒跌，最終收報２４３１３點，跌１５５點或跌

０﹒６４％。主板成交１０３８﹒７８億元減少１３﹒９８％。

滬祖國股市高開低走，午後雖獲保險板塊拉升撐市，惟資金離場意欲較強，科技股未止跌，

加上船舶、鋼鐵、環保等板塊等愈跌愈深，滬綜指收跌０﹒６１％，兩連跌，報３２３４﹒８２

點；科技股集中的深綜指挫２％，官媒評論指要堅決遏制創業板炒小炒差的「歪風」，創業板指

亦吐１﹒６％，接近４０隻股份以２０％的跌幅跌停。兩市全日成交８７３２億元人民幣，按日

成交減少１５﹒７％，重回萬億關口之下。



＊百勝首上市即尋底，農夫勁升鍾睒睒登中國第二富＊



中國餐飲企業新股百勝中國（０９９８７）今日首掛表現失色，由於受累近期美股於高位調

整，股價相當低迷，早段最多潛水逾６％，最終收報３９０﹒２元，較招股價４１２元低

５﹒２９％，一手５０股，未計手續費，帳面蝕１０９０元。

同命不同運，另一隻半新股農夫山泉（０９６３３）上市僅三日，便快速獲納入恆生綜合指

數，今早股價獲追捧，全日急升８﹒１％，報３５﹒９元，較招股價２１﹒５元高近６７％，一

手２００股，不計手續費已賺２８８０元。

不止股價愈升愈猛，集團創始人及董事長鍾睒睒的身家同樣船高水漲。若以農夫山泉今日收

市價計算，鍾睒睒現時持有合共８４﹒４％的農夫山泉股權，持股價值約３３９０億元。他同時

為在Ａ股上市的萬泰生物的最大股東，持有公司７４﹒２３％股權，以今日收市價計，持股市值

近５６３億元人民幣（折合約６３７億港元）。兩者合計，鍾睒睒現時的資產至少達４０２７億

元。

根據《福布斯》全球即時富豪榜數據，鍾睒睒的資產今日已超越阿里巴巴（０９９８８）創

始人馬雲的５１４億美元（折合約３９８３億港元），成為中國第二大富豪。



＊１５人涉操控股價被捕，壹傳媒再現炒作＊



警務處毒品調查科今日拘捕１５人涉嫌利用ｗｈａｔｓａｐｐ作溝通工具，操控買賣壹傳媒

（００２８２）股票。消息傳出後，壹傳媒股價今日再現炒作，日內高見０﹒５９元，收市大漲

３６﹒７％。

警方稱，１５人在３個交易日買賣１﹒３萬次，涉及１６﹒９億股，相當於壹傳媒該３日成

交２３﹒８％，１５人交易額１５億元，獲利３８７０萬元。警方承認，案件是收到投訴而進行

調查，並指有一名上年紀的投資者損失１００萬元。

被拘捕人士年齡介乎２２歲至５３歲，其中１人有三合會背景，５人為３０歲以下，另有報

稱公務員、自僱人士和傳銷。被捕人士涉嫌集體在同一價位密集買入股份、未被執行賣盤指令時

，再以同價或較高價落盤等，製造交投熱熾假象。

警方強調，壹傳媒細價股，好容易被莊家操控。事件並不針對壹傳媒，而是利用事件操縱股

票市場運作，又拒評香港證監會相關的行動，稱各個組織互不干預。

警方８月１０日以反國安法拘捕壹傳媒創辦人黎智英，當日網上有聲音指，要「用錢投票」

，買入壹傳媒股票以示對泛民陣營的支持，壹傳媒股價當日一度破頂飆升逾３４４％。內地官媒

《證券時報》曾引述分析人士指，在移動互聯時代開啟之際，香港傳統媒體可能也面臨著轉型問

題，黎智英被拘之後，市場可能寄望社會能夠恢復穩定，商業能夠回歸正常，廣告市場有所擴大

，同時也能獲得一些外部力量的支撐。

近年「微信女」騙案猖獗，騙徒在社交平台吸引散戶加入群組，再說服散戶買入某隻細價股

票後，該股即遭洗倉。不過警方過往對有關騙案的調查未有成果，反觀是次涉及壹傳媒的案件調

查則極為快速。



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