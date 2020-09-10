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即市新聞

10/09/2020 09:10

《投資心得－潘鐵珊》眾安在綫業務模式獨特，快速回應市場所需

　　《投資心得》眾安在綫（０６０６０）截至今年６月３０日止六個月的中期業績，其總保費
錄６７﹒７　億元人民幣，比去年同期增長１４﹒７％；而歸屬於集團股東的淨利潤比去年同期
錄得４﹒２　倍的增長，表現甚佳。集團今年首七個月的原保險保費收入總額錄得８１﹒５億元
人民幣，比去年同期升１１﹒２％，亦顯示增長勢頭持續。

＊民眾日常生活場景買保險產品＊

　　眾安在綫利用新場景渠道以精準化服務，故在未來業務值得期待。透過新場景及新觸點，集
團的自有平台總保費已突破１０﹒４億元人幣，業務規模比同期增長８﹒１倍。集團跟不同的領
先的生態系統合作夥伴合作，提供多種不同消費場景，以及提供生態系統導向型保險產品。其客
戶將能在其日常生活的消費場景中均可購買其保險產品，使客戶有更好的體驗的同時，集團的銷
售渠道亦得以保障。
　　在生活消費、汽車、消費金融生態多管道驅動下，預料良好勢頭持續。集團業務模式獨特，
利用動態實時的大數據，顛覆過往的傳統保險模式。而集團持續優化業務結構，改善渠道費用率
，使整體費用率下降，加強了營運效益。

＊從合作夥伴平台獲得客戶數據＊

　　此外，集團在提供保險產品的同時，亦可從合作夥伴平台中獲得客戶數據，以深入了解客戶
需要，使集團能有效創新產品，及提供動態定價、自動處理索賠等。快速回應市場所需，以及與
合作夥伴做到靈活對接，均為眾安在綫持續而獨特的競爭優勢，將有賴實現長期業務增長。可考
慮買入，上望６０元。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（本欄逢周四刊出）
（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）
　
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