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10/09/2020 08:43

【螞蟻上市】科創板下周五審議螞蟻Ａ股ＩＰＯ，最早１０月底上市

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》螞蟻集團昨日（９日）在回復完上交所第
二輪問詢後，當晚科創板上市委員會發布的會議報告顯示，將於９月１８日審議螞蟻集團科創板
首發。
　　從８月２５日螞蟻集團科創板ＩＰＯ受理到９月１８日上會，其科創板審核全程僅用時２５
日。投行人士表示，按照目前進度，在經歷了兩輪問詢後，螞蟻集團最終上市時間或在１０月底
１１月初。

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