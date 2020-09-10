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即市新聞

10/09/2020 09:05

《思前想後－郭思治》ＴＣＬ電子業績穩中有序，重組效應有待釋放

　　《思前想後》自踏進９月份後，大市在回吐沽壓主導下陣陣下移，至８日收市止計，恆指暫
是由１日之高位２５２５４點跌至８日之低位２４３４１點，即月內波幅共為９１３點。首先，
一個月之高低位是不該同時出現於六個交易日內，加上９１３點之波幅亦該不能滿足月內所需，
故在本月餘下交易日，技術上該有更大之波幅點出現，問題只是穿頭或是破腳而已。談到此點，
首先要留意的是１００天線（約在２４６５３點左近）之支持，因一旦此關有失，即表示大市可
能會進一步下試８月７日低位２４１６７點。嚴格而言，一日恆指仍能續穩企於２４１６７點之
上，即使大市再稍作反覆，問題應該不大。因相對整個中期反彈之起步點為３月１９日低位
２１１３９點計，技術上只屬中期反彈後之高台消化而已。

＊港股若穩企２４１６７點，問題不大＊
　
　　從月份之形態上看，９月大市如能在上旬先見低位，走勢上可能不算太差。因先低自然有利
於後高，情況就如８月份一樣，恆指分別在８月３日低位２４２５０點及７日再低見２４１６７
點，然後才穩步升至３１日高位２５８４７點。故９月大市在上旬先見低位，技術上可能有利於
中旬之回穩及下旬之回升。當然，照目前市場之氣氛而論，即使市勢能再抽升，亦只屬月份之波
幅性表現而已，絕非新升浪之開始。再從技術上看，大市目前首個重要阻力位為８月３１日之高
位２５８４７點，而另一個重要阻力位該為７月７日之高位２６７８２點。
　　ＴＣＬ電子（０１０７０）８月３１日發公告表示，併入ＴＣＬ通訊出售ＯＤＭ業務經已順
利完成並交割，這意味著ＴＣＬ通訊的財務數據於９月開始併入ＴＣＬ電子的財務報表中。剔除
ＯＤＭ業務之後，ＴＣＬ電子上半年收入規模輕微下降，但毛利率提升，品牌電視機業務發展定
位更清晰，令公司正在推動的ＡＩｘＩｏＴ業務策略，可以把毛利率及利潤的增長動力釋放出來


＊ＴＣＬ電子現吼買，上望６﹒７３元＊

　　該公司早前公布２０２０年上半年業績，扣除雷鳥網絡科技去年一次性重估收益７﹒９億元
因素之後，集團股東應佔溢利為４﹒５５億元，只略跌６﹒８％。不過，公司第二季度的表現，
見證業務迅速回復增長，收入增長同比３６﹒６％，扣除非經營性收入後，實際經營利潤同比上
升１３９﹒６％至６﹒６６億元，扣非後股東應佔溢利為４﹒２４億元，同比上升
１１６﹒３％。投資者值得留意，互聯網服務收入大升１﹒２７倍至５﹒２１億元，經營利潤率
高達４２﹒９％，佔上半年總體經營利潤比例已高達３６﹒８％。當中雷鳥網絡科技上半年收入
上升６０﹒０％，運營能持續增強，月度活躍用戶數達１６９６萬，會員收入同比上升
７６﹒６７％，，而且上半年ＡＲＰＵ同比上升２８﹒８％達２３﹒９港元。可見ＡＩ　ｘ
ＩｏＴ業務策略開始進入收成期，且令整體盈利能力加強。
　　ＴＣＬ電子上半年業績，在剔除ＯＤＭ業務後，核心業務穩定且毛利率有增長，市場期待剛
併入的通訊業務所提升公司整體營運及協同效應，而且當下ＡＩｘＩｏＴ令消費領域和產業領域
都面臨新機遇，公司亦有望成為從電視大屏、平板中屏到手機小屏，從家居、到商用及移動設備
的全場景服務的核心者之一。公司股價剛於周一急升，投資者可現價吼位買入，上望６﹒７３元
，技術止蝕可設於５﹒３０元。《香港股票分析師協會副主席　　郭思治》
（本欄逢周四刊出）
　
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