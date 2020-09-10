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即市新聞

10/09/2020 10:08

《輪證高清－孫明哲》愈看好就要揀愈高行使價的購輪？未必！

　　《輪證高清》科技股是近日市場的焦點，大型科技股輪流炒作，本月初輪到阿里
（０９９８８）。阿里在上周創出２９２元上市高位後跟隨大市回落，同期見資金積極部署阿里
認購證，９月１日至７日的５個交易日有約１５００萬元流入阿里認購證。現時市場上阿里認購
證的選擇很多，不同行使價、年期、換股比率均有選擇。投資者選擇窩輪的時候，部分人會簡單
地以為如果愈看好阿里股價的話，揀一隻愈價外的認購證便最合適，因為槓桿會愈高，然後會盲
目地選擇非常價外的產品。其實這個想法把揀輪的過程過份簡單化，因為窩輪不是只有行使價一
個條款，其他的條款亦會影響槓桿，其中另一個重要參數就是窩輪的到期日。
　　以阿里認購證為例，我們觀察到行使價３６０元的認購證近日有街貨累積，該產品提供約６
倍實際槓桿，要注意行使價３６０元已經超過３５％價外，屬非常價外的產品。其實市場有其他
槓桿相若而且更貼價的選擇，例如阿里購２３９８１，行使價２８９﹒０８元，明年１月到期，
實際槓桿同樣是約６倍。作為投資者的你會怎樣選擇呢？兩隻同是約６倍槓桿的產品，一隻屬於
深入價外，一隻則是輕微價外，因此並不是愈價外證槓桿價愈高的，在這個例子兩者的差別在於
到期日，行使價３６０元那隻產品是明年６月到期，即有近９個月才到期，而另一隻阿里購
２３９８１則是明年１月到期。當然，我們經常說要避免太短期的末日輪產品，因為時間值耗損
會太快，但長年期產品亦會影響槓桿，所以也要取平衡，在有其他產品選擇的情況下亦不需要以
太長期證作部署。阿里購２３９８１現時有超過４個月期，仍算適中。
　　總結而言，投資者在選擇產品時不能以單一因素去作出決定，而是要觀察多個不同因素，平
衡各風險之後才去選擇合適的產品。從以上的例子中，投資者除了留意行使價之外，記得還要將
到期日納入考慮因素之中。《高盛董事總經理　孫明哲》
《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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