《輪證高清－孫明哲》愈看好就要揀愈高行使價的購輪？未必！

《輪證高清》科技股是近日市場的焦點，大型科技股輪流炒作，本月初輪到阿里

（０９９８８）。阿里在上周創出２９２元上市高位後跟隨大市回落，同期見資金積極部署阿里

認購證，９月１日至７日的５個交易日有約１５００萬元流入阿里認購證。現時市場上阿里認購

證的選擇很多，不同行使價、年期、換股比率均有選擇。投資者選擇窩輪的時候，部分人會簡單

地以為如果愈看好阿里股價的話，揀一隻愈價外的認購證便最合適，因為槓桿會愈高，然後會盲

目地選擇非常價外的產品。其實這個想法把揀輪的過程過份簡單化，因為窩輪不是只有行使價一

個條款，其他的條款亦會影響槓桿，其中另一個重要參數就是窩輪的到期日。

以阿里認購證為例，我們觀察到行使價３６０元的認購證近日有街貨累積，該產品提供約６

倍實際槓桿，要注意行使價３６０元已經超過３５％價外，屬非常價外的產品。其實市場有其他

槓桿相若而且更貼價的選擇，例如阿里購２３９８１，行使價２８９﹒０８元，明年１月到期，

實際槓桿同樣是約６倍。作為投資者的你會怎樣選擇呢？兩隻同是約６倍槓桿的產品，一隻屬於

深入價外，一隻則是輕微價外，因此並不是愈價外證槓桿價愈高的，在這個例子兩者的差別在於

到期日，行使價３６０元那隻產品是明年６月到期，即有近９個月才到期，而另一隻阿里購

２３９８１則是明年１月到期。當然，我們經常說要避免太短期的末日輪產品，因為時間值耗損

會太快，但長年期產品亦會影響槓桿，所以也要取平衡，在有其他產品選擇的情況下亦不需要以

太長期證作部署。阿里購２３９８１現時有超過４個月期，仍算適中。

總結而言，投資者在選擇產品時不能以單一因素去作出決定，而是要觀察多個不同因素，平

衡各風險之後才去選擇合適的產品。從以上的例子中，投資者除了留意行使價之外，記得還要將

到期日納入考慮因素之中。《高盛董事總經理 孫明哲》

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