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即市新聞

10/09/2020 12:23

《股林淘金－林家亨》中芯、華虹趁反彈沽售

　　《股林淘金》美國周一（７日）假期休市，但歐洲股票市場消化了美國科技板塊下跌的憂慮
，歐洲股指平均升幅達２％，港股跟隨有小幅上升，恆指未必再試穿保歷加通道底線，未來或有
溫和反彈局面，可以吼低吸納大市值藍籌股作短線部署。
　　中芯國際（００９８１）今年中期業績營業額按年升２６﹒３％至１８﹒４３億美元，息折
舊及攤銷前利潤（ＥＢＩＴＤＡ）為７﹒６６億美元，按年增長４５﹒１％，而純利２﹒０２億
美元，按年升５５６％。集團有超過九成半營業額是來自２８納米和較低端晶片，美國對其限制
高端技術的打壓實質對經營收入影響有限。假若美國政府將中芯列入貿易制裁黑名單，之後高端
晶片生產或出現停滯。現階段股價已從高位下挫逾６成，短期在此水平應有拉鋸，之後或有一輪
技術性反彈，投資者宜儘早定立止蝕水平。
　　華虹半導體（０１３４７）股價同樣受影響急挫，但華虹技術與於中芯國際有一大段距離，
國際市場上有很多競爭對手，產品的毛利率相當低，美國部分企業也進口相關產品。暫時美國沒
有誘因將其列入貿易制裁黑名單，因其發展不會對美國科技發展產生不利。但現時市盈率仍是偏
高，宜部署短期的技術性反彈後沽出。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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