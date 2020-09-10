【大國博弈】蓬佩奧批官媒拒刊登美官員文章，中方斥內容漏洞百出

《經濟通通訊社１０日專訊》中國官媒早前拒絕刊登美國駐華大使布蘭斯塔德

（Ｔｅｒｒｙ Ｂｒａｎｓｔａｄ）的評論文章，美國國務卿蓬佩奧就此發表聲明，指中國此舉

再度暴露中共懼怕言論自由及嚴肅的智慧辯論，但另一方面就虛偽投訴，受到其他國家不公平及

對等對待。

《人民日報》發言人就蓬佩奧的聲明表達強烈抗議及堅決反對，指美方純屬惡意挑釁，嚴重

背離事實。發言人表示，布蘭斯塔德的稿件，內容漏洞百出，與事實嚴重不符，不符合報社秉持

的一貫標準，批評美方出於冷戰思維和意識形態偏見，近期不斷升級對《人民日報》等中國媒體

駐美機構的政治打壓和迫害，包括將簽證限制在３個月內。

中國外交部發言人在今日召開的例行記者會上亦提到此事，他表示，美方要求在人民日報刊

文只給一天時間決定，是碰瓷找茬。美方應該停止造謠撒謊和霸凌，以實際行動尊重新聞自由。

布蘭斯塔德準備在《人民日報》發表的文章，題為「基於對等，重啟關係」，提出中美關係

並不對等，指美國公司、記者、外交人員，以至公民社會，在進入中國處於不對等狀況，其中美

國記者在報道面對束縛，甚至被限制入境，而中國官方傳媒工作者，則長期享有進入美國的自由

。（ｗｌ）

