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即市新聞

10/09/2020 09:00

《法證攻防－林恩》買賣正股與牛熊證的成本比較

　　《法證攻防》經過七、八月份的升幅後，很多科網股都見歷史新高，市場上有投資者賺完獲
利，但又想再買，亦有人錯過之前機會，考慮部署，但要買齊最近熱門股份，財力要求也不少。
就以ＡＴＭＸ為例，阿里巴巴一手一百股，周三（９日）收每股２６３﹒２元，一手成本
２６３２０元；騰訊一手一百股，周三收每股５０４元，一手成本５０４００元；美團一手一百
股，周三收每股２３２元，一手成本２３２００元；小米一手二百股，周三收每股２２﹒１元，
一手成本４４２０元。如果投資者四隻股票每股買一手，總共要１０４３４０元。
　　如果以周三收市價約１０％的行使價的牛證部署，阿里巴巴２４０元收回的牛證６６３１４
，換股比率５００：１，周三收０﹒０５９元，買１手５０，０００股成本２９５０元；騰訊
４６０元收回的牛證６３８８８，換股比率１００：１，周三收０﹒５２元，買１手１００００
股成本５２００元；美團２１０元收回的牛證５４９２７，換股比率５００：１，周三收
０﹒０５７元，買１手５００００股成本２８５０元；小米２０元收回的牛證５００３１，換股
比率５０：１，周三收０﹒０５５元，買１手１００００股成本５５０元。如果投資者四隻股票
的牛證各買一手，總共要１１５５０元。以萬餘元的投資成本，投資組合升跌金額等同持有四隻
股票各一手，但要注意回收風險。
　　對比起買賣正股，對後市表現睇淡的投資者還可以利用衍生工具進行反向部署，而且熊證部
署的投資成本同樣比較低。法巴輪證新網站正式上線，在牛熊證搜索功能加入「一手價格」的資
訊和「輪證一手價格」的選項，投資者在選擇牛熊證產品的時候一目瞭然。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
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