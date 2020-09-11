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即市新聞

11/09/2020 16:40

《陸言堂－陳永陸》美股轉熊似言早，港股後市不太淡

　　《陸言堂》美股雖然再度顯著下跌，但似乎對港股影響不大，或者因為大市昨日（１０日）
已沒有上升，又或者大家都覺得美股只是正常調整，而非大幅下跌的先兆。
　
　　事實上，科技股之前的升幅，真的有點過份，而且部分美國的科技股市盈率已近千倍，就算
憧憬未來的盈利會大幅增加，但似乎亦已過分反映了所有利好的因素，加上蘋果公司及
Ｔｅｓｌａ股份拆細，雖然可以將入場費降低，但同時亦令散戶的參與比例有所增加，其實會利
淡短期的股價表現。
　
　　不過，無論美國科技股是短期調整，還是真的要一個長時間的整固，由於市場的流動性仍然
不缺，所以相信市場只會做換馬行動，由新經濟股轉至舊經濟股中，由科網的板塊，流向銀行、
食品、日用品板塊之中，所以如果說近日調整是熊市的來臨，似乎言之尚早，同時相信在聯儲局
未改變貨幣政策之前，又或者沒有放風減低市場的流動性，美股相信仍然會繼續在高位徘徊。
　
　　至於港股，當然情況可能會更為複雜，因為大家都擔心美國總統大選進入直路，無論特朗普
還是拜登，都可能會大打中國牌，尤其是特朗普會否進一步封殺其他科技企業，仍然是一個疑問
。不過，就算如此，其實現在特朗普都只可能是針對中國的科網企業，因為科技業是特朗普最擔
心的一環，所以不少人都認為現在中美不只是處於冷戰時期，更處於科技戰的階段，故此無論Ａ
股還是港股，傳統股份所受到的影響都十分有限，這與美股資金由新經濟股流向舊經濟股的方向
，其實無異，所以恆指或難在短期內重上２６０００點的關口，但相信２４０００點的支持亦應
該不錯，不用對後市看得太淡。
　
　　當然，如果更值得留意的可能是澳門賭業股，因為既沒有政治因素問題，澳門與內地的關口
亦正逐步重開，所以澳門的旅遊業應該會逐漸復甦，或者有人擔心２０２２年賭牌到期的問題，
或者會令美資的賭業股受到影響，但其實金沙（０１９２８）、美高梅（０２２８２）等，都已
投放了大量資金在澳門市場，相信有關當局亦不會因為中美關係，在２０２２年不與這些企業續
牌，但如果大家仍然是不放心，那麼銀娛（０００２７）、澳博（００２８２）應該沒有任何不
獲續牌的風險，絕對可以留意。《獨立股評人　陳永陸》
　
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