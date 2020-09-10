《樓市亮話－湯文亮》招標並不是賣樓好方法

《樓市亮話》有老友打算以招標賣價值幾億元獨立屋，並且話美國賣領事屋，香港政府賣地

都是用這個方法，應該是最好方法，因為主動權在業主手裏，賣家可以不賣，買家入了標之後想

唔買都唔得，我認為在過程上招標的確是最好方法，尤其是公家物業，招標可以杜絕官商勾結，

但並不一定可以攞到好價錢，有時反而會被入標者激到一肚氣。



老友在招標前貨比三家，叫幾個測量師估價，以估價最高的測量師負責招標，結果是喜出望

外，有一位測量師估價超過市價２５％，順理成章，那位測量師負責招標，由於估價太高，而且

是由一間測量師行做銷售，基本上很少人睇樓，直至截標當日，只得兩三支標，其實，有幾多支

標並不是問題，入標價才是問題。



與此同時，美領事屋亦是以招標出售，在開始時市場估值１００億，後來降為５０億，之後

就沒有測量師夠膽估價，大家都不願置評，在開標後是多少並沒有公報，美領事話落標的人出價

太保守，究竟是幾多沒有人知道，有傳聞話長實出價２８億，不過已經被長實否認，如果真的是

２８億，與１００億甚至５０億的相距太遠，美領事是沒有可能出售位於壽臣山道的領事屋，估

計要隔一段時間才再次放出市場，而且不會招標，而是用私人協商方式出售。



一般業主認為採用招標賣樓，不但可以攞到高價，而且擁有主動權，倘若市況有變可以不賣

，不過，買家亦知道業主如意算盤，所以入標價一般都低於市價一至兩成，有一些想執死雞的買

家，落標價可能是市價五折，開標後業主暈得一陣陣，不過又不用替業主擔心，他們可以收回不

賣，我老友在知道所有入標價亦都暈得一陣陣，打算向外界公布買家出價太保守，所以收回不賣

，我話千祈唔好，應該話所有入標價都唔錯，但閣下睇好後市，所以收回不賣，既然賣不出去，

最低限度都要做到輸人不輸陣。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

