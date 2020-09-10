《陶冬天下－陶冬》安倍走了，安倍經濟學呢？

《陶冬天下》在成為歷史上單一任期最長的首相後四天，日本首相安倍晉三以個人健康原因

突然辭職，海內外一片愕然。的確，安倍最新的民意調查中僅獲得了３７％的支持率，遠低過他

的平均民意結果，但是並沒有低到需要落荒而逃的地步；的確，他在處理新冠疫情上為國人詬病

，但是比起歐美領導人他還是做得不錯的；的確，他引以自豪的東京奧運會被迫延遲一年，甚至

可能不發生，但是那只是遺憾而非他之過。不過，安倍還是選擇了見好就收。



安倍晉三給世界留下最深印象的的是安倍經濟學，他希望通過激進的貨幣寬鬆政策和匯率貶

值，來打破沉寂了二十年的經濟僵局。安倍都辭職了，可是他追求的２％通脹目標卻始終未能達

成，目標與現實更漸行漸遠。他當年標榜的改革「三支箭」，早就射飛到爪哇國去了，政策效果

並不理想。



然而，安倍任內又為日本帶來了久違的政治穩定。１９８９年至２０１２年期間，日本出現

了１６位首相，平均在位時間５３８日，最後幾任更是走馬燈一樣換人；安倍第二任時間超過了

２８００日。一個穩定、強勢的政治領袖，改變了日本自民黨內派系傾軋的不穩定狀態，消弭了

反對黨的挑戰勢頭，更重要的是重新將權力巨大的行政官僚體系收編到政治權力架構之中。



安倍做成了的第二件大事，是讓日本經濟更市場化了。企業管治需要更高的公信力和透明度

，外部董事不再成為擺設，這個帶來了日本股市的一輪反彈。雖然日股過去數年的表現不如美股

，但是好過歐股、Ａ股。安倍任內日經指數翻倍有餘，和之前二十年的低迷形成鮮明對照，期間

日本生產率的增長甚至快過美國。



被視為安倍政治遺產的安倍經濟學，在後安倍時代會何去何從？如果不出意外，菅義偉會成

為自民黨新總裁並擔當下一任日本首相。以菅的性格、資歷和與安倍的淵源看，他延續安倍現有

政策的機會頗高，蕭規曹隨。筆者相信安倍經濟學短期作為日本經濟政策的基石，不會因為安倍

離去而改變。



不過必須明白，安倍的激進政策在自民黨內部以及行政官僚之間是有爭議的。當年他力推印

錢政策的時候，便遭到時任日本銀行總裁白川方明的抵制，直至央行頭把交椅換人才得以順利執

行。安倍當年攜高票當選後的權威和自信，在繼任人身上是不會找得到的，那麼黑田東彥任滿後

日本銀行能否維持現有政策，筆者看來是一個未知數。



從效果上看，安倍經濟學對金融市場的幫助遠遠大過對實體經濟的幫助。日本短期面臨新冠

疫情和增加消費稅的雙重後遺症，刺激消費是當務之急，但是政府債務已經佔到

ＧＤＰ ２３７％的情況下，如果沒有政治強人硬推財政擴張，光靠貨幣政策實屬孤掌難鳴。中

期來看，日本人口老化問題幾乎是無解的，根本不是依靠印鈔票可以扭轉的。



安倍全身而退了，他強勢時候無法解決的問題留給了弱勢的後任。《陶冬》



＊ 本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

