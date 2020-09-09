《豪匯有期－陳健豪》總統選舉前美匯將整固

《豪匯有期》本周金融市場出現異動，美匯指數自３月起一直下跌，直上周三（２日）跌至

９１﹒７、同時技術上跌至一條自２０１１年起的上升趨勢線支持下出現明顯反彈，短短一周從

超過兩年低位反彈近２％，上周四（３日）美聯儲官員警告說極需要新的財政刺激來維持經濟復

甦，觸發美股市場回吐，本周復市後跌勢仍然極急，五大科技股成為重災區。



＊英鎊支持位１﹒２７５０－１﹒２８２０＊



英國無貿易協議下脫歐的擔憂，成為英鎊急跌的導火線，將英鎊自高位１﹒３４８０短期見

頂後，本周在１﹒３２８０在一周內推低至７月尾、六星期以來最低的１﹒２９２０。除了星期

一（７日）首相約翰遜突然提出１０月１５日的歐盟大會將是與歐盟就「脫歐」談判的最後期限

外，《金融時報》又報道政府將公布一項法案、有內閣大臣承認將有限地違反國際法，即推翻去

年１０月份簽署的脫歐條款，甚至有法律部門負責人就此事而辭職，成為今年離職的第六位高級

官員，反映英國首相約翰遜與政府高級官員之間的緊張關係日益加劇。當然，市場將之解讀為約

翰遜的談判策略並威脅要跟歐盟攬炒，相信在美元反彈下英鎊難免繼續受壓。



不過，美元趨勢向下的大方向未變，目前市場只是缺乏單邊主題下梅花間竹地炒作各地負面

新聞，例如美國自Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ會議後炒作美國弱勢，更憧憬下周聯儲局議息會會

作出一定程度的政策改動，同樣限制美元的升幅，有利英鎊喘定。英鎊兌美元支持位就在６月中

、英鎊當時高位阻力１﹒２７５０－１﹒２８２０之間，預計在此水平出現明顯支持，建議在此

區間可以嘗試買入，跌穿１﹒２７００止蝕，目標先設於１﹒３０５０。不過既然本周英鎊跌勢

急速，要一下子逆轉市場短線氣氛亦極為困難，明顯阻力在１﹒３１７０－１﹒３２８０之間；

換言之，未來一段時間英鎊似乎有機會重新測試前高位，不過要再創新高似乎有點難度。



＊歐央行暫未必落重藥壓歐元＊



執筆時未知歐洲央行議息會結果，雖然市場在歐洲央行首席經濟學家上星期表示，匯率對貨

幣政策最重要後，認定１﹒２０乃歐洲央行心目中的底線，憧憬央行在議息會上將作出口頭干預

，我則認為暫時歐洲央行未有必要過早在本星期落重藥壓低歐元，例如行長拉加德不會像入行初

期、當時時任行長特里謝多番出口術壓低歐元，或只強調央行會關注歐元，即一旦言論未有如市

場預期般「鴿」派，相信歐元在１﹒１５－１﹒１７水平仍將成為這次調整的底部而重新回升，

當然要即時再創新高難度已高，相信即市在１﹒１８９０－１﹒１９４０已有明顯阻力，即在美

國總統選舉前，美匯指數或會出現一段整固的行情。

《艾德證券期貨總經理 陳健豪》



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