新地全年少賺４７﹒６％至２３５﹒２億元，末期息３﹒７元

《經濟通通訊社１０日專訊》新鴻基地產（０００１６）公布，集團截至２０２０年６月
３０日止年度純利２３５﹒２１億元，按年跌４７﹒６３％；每股基本盈利８﹒１２元；派末期
股息每股３﹒７元，全年每股派息４﹒９５元，與上年度全年派息相同。
期內，集團收入８２６﹒５３億元，按年跌３﹒１１％；毛利４２１﹒３６億元，按年跌
６﹒０４％。（ｃｗ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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