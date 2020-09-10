新地全年少賺４７﹒６％至２３５﹒２億元，末期息３﹒７元

《經濟通通訊社１０日專訊》新鴻基地產（０００１６）公布，集團截至２０２０年６月

３０日止年度純利２３５﹒２１億元，按年跌４７﹒６３％；每股基本盈利８﹒１２元；派末期

股息每股３﹒７元，全年每股派息４﹒９５元，與上年度全年派息相同。

期內，集團收入８２６﹒５３億元，按年跌３﹒１１％；毛利４２１﹒３６億元，按年跌

６﹒０４％。（ｃｗ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

