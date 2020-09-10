李兆基將退任新地（１６）非執董及董事局副主席

《經濟通通訊社１０日專訊》新鴻基地產（０００１６）公布，李兆基因其年事已高，將不

會在公司１１月舉行的股東周年大會上尋求膺選連任，並將於股東周年大會上退任公司非執行董

事及終止出任公司董事局副主席。

另外，梁櫸涇亦已知會公司，為投入更多時間處理私人事務，將不會於股東周年大會上尋求

膺選連任，並將於股東周年大會上退任公司獨立非執行董事。（ｃｗ）

