  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/09/2020 17:03

李兆基將退任新地（１６）非執董及董事局副主席

　　《經濟通通訊社１０日專訊》新鴻基地產（０００１６）公布，李兆基因其年事已高，將不
會在公司１１月舉行的股東周年大會上尋求膺選連任，並將於股東周年大會上退任公司非執行董
事及終止出任公司董事局副主席。
　　另外，梁櫸涇亦已知會公司，為投入更多時間處理私人事務，將不會於股東周年大會上尋求
膺選連任，並將於股東周年大會上退任公司獨立非執行董事。（ｃｗ）

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞10/09/2020
【國安立法】警方拘捕15人　涉嫌操控壹傳媒股價
財經熱話10/09/2020
【迎戰虛銀】虛銀推高息存款吸客　匯豐取消多項基本銀行服務收費
中國故事10/09/2020
《神州經脈》中美角力持續　A場科技股未止瀉　人幣即期止兩連貶
財經熱話10/09/2020
【百勝上市】百勝中國首掛半日潛水近半成　分析看淡增長前景
FOCUS10/09/2020
【FOCUS】歐盟謀戰略「韌性」　恐添「世界工廠」冷風
開市Good Morning10/09/2020
《開市Good Morning》林家亨：下周五前應減貨
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【DIVA Channel】賞型格KitchenAid電焗爐

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金