《日入而息》警拘１５人涉操控壹傳媒股價，匯豐取消部分服務收費

《今天重點》﹡警方表示１５人涉３天內買賣壹傳媒（００２８２）股份逾１﹒３萬次；股

份交易調查並非針對壹傳媒，拒評證監會行動；證監會對壹傳媒股價案不予

置評

﹡匯豐１１月起取消２６項基本銀行服務收費，料４００萬名客戶受惠；虛銀

推高息存款吸客，匯豐取消多項基本銀行服務收費

﹡新地（０００１６）全年少賺４７﹒６％至２３５﹒２億元，末期息３﹒７

元；新地全年基礎溢利２９３﹒６８億元，按年跌９﹒３５％

﹡李兆基將退任新地（０００１６）非執董及董事局副主席

﹡恆隆地產（００１０１）投得美國領事館壽臣山地皮，投資額４０億元



《即日市況》﹡港股先升後跌１５５點收２４３１３點，科指穿７０００關



《深滬股市》﹡科技股重挫，滬綜指收跌０﹒６％深綜指挫逾２％



《美元匯價》﹡１﹒３０５０為即市阻力，英鎊短期處弱勢；歐元最新報１﹒１８３９╱

４１，日圓最新報１０６﹒１４╱１５



《公司業績》﹡新地（０００１６）全年少賺４７﹒６％至２３５﹒２億元，末期息３﹒７

元；新地全年基礎溢利２９３﹒６８億元，按年跌９﹒３５％

﹡國浩（０００５３）附屬ＲＡＮＫ ＧＲＯＵＰ全年少賺６８％至９４０萬

英鎊



《公司資訊》﹡百勝中國（０９９８７）將繼續深耕中國市場，致力於不斷創新

﹡恆隆地產（００１０１）投得美國領事館壽臣山地皮，投資額４０億元

﹡永耀集團（０８０２２）終止原有配股協議，另商新計劃

﹡長和（００００１）只是尋求出售以色列電訊公司抵押股權，非電訊業務資

產

﹡據報福祿（０２１０１）配售部分提早今日截飛

﹡據報樂享互動（０６９８８）孖展暫逾５７億元，超購近３３倍

﹡富通保險表示５至７月本地業務保費升４０％，有信心今年保持增長；富通

保險推新壽險計劃，可將人壽保障套現為退休年金

﹡華潤置地（０１１０９）購入廣州臻通實業發展六成股權，涉廿億元人民幣

﹡匯豐１１月起取消２６項基本銀行服務收費，料４００萬名客戶受惠；虛銀

推高息存款吸客，匯豐取消多項基本銀行服務收費

﹡數字王國（００５４７）發布面部捕捉系統，推動次世代遊戲創作

﹡縱橫遊（０８０６９）合營附屬Ｖｐｏｎ於Ｃ輪融資中獲４０００萬美元

﹡渣打香港（０２８８８）不時檢討服務收費，致力推動普及金融；渣打明年

起調整業務架構，洪丕正將出任亞洲區行政總裁

﹡恆地（０００１２）旗下藝里坊．２號首推５５伙，入場費逾５６２萬

﹡華潤電力（００８３６）８月附屬電廠售電量按年升１０﹒４％

﹡綠地香港（００３３７）首８個月合約銷售按年跌３５﹒３％

﹡新地（０００１６）對香港長遠前景充滿信心，將繼續投資買地；李兆基將

退任新地非執董及董事局副主席

﹡恆生銀行（０００１１）按多方因素釐訂不同收費，正研究銀行服務收費調

整

﹡友佳國際（０２３９８）首８個月銷售額按年跌１３％

﹡Ｈｙｐｅｂｅａｓｔ（００１５０）與ＡＥＩ簽訂策略夥伴合作備忘錄

﹡寶勝國際（０３８１３）８月綜合經營收益淨額按年跌７﹒２％至２０﹒７

億元人民幣



《國企紅籌》﹡江西銅業（００３５８）由鄭高清接任董事長

﹡首程控股（００６９７）購回２億於２０２３年到期１％可轉換債券附帶之

轉換權



《神州民企》﹡騰訊（００７００）湯道生稱將投入１００億元助中小企數字化轉型升級；

騰訊報告指雲化、數字化成疫情期剛需，傳統產業用運量增速明顯



《中國要聞》﹡李克強稱支持新業態新模式加快發展帶動新型消費

﹡部署加快醫學教育創新發展，優化醫護人才培養結構

﹡外賣騎手成高危職業，餓了麼、美團相繼回應

﹡內地部署肉製品生產重點檢查，嚴懲加工野生動物肉類

﹡金交所清整工作延期，新規強調不得違規輸血房地產

﹡人行與俄羅斯央行舉行中俄金融合作分委會視頻會議

﹡大和證券落戶北京，成第一家新設外資控股券商

﹡商務部表示外貿回穩好於預期，廣交會１０月網上舉辦；研究數字貿易制度

框架，提出工作計劃

﹡上海民用瓶裝液化石油氣最高零售價降至每瓶７３元人民幣

﹡上海對目的地為蘇浙皖入境人員實行３＋１１隔離措施

﹡網信辦表示數字中國建設向縱深發展，發展水平穩步提升

﹡８月中國服裝出口額同比增３％，年內首次月度正增長

﹡８月手遊海外收入榜出爐，騰訊、網易繼續穩居前兩位

﹡中汽協表示８月汽車銷量同比增近１２％，產量增６％

﹡中國今年快遞業呈低開高走，業務量暫已超５００億件

﹡人行１４００億逆回購利率持平，淨投放２００億

﹡中國國防院校學生赴美簽證遭拒，附屬中學畢業同遭殃

﹡東盟輪值主席國越南支持美國在南中國海發揮作用

﹡華府向法院提交文件，斥特朗普禁令不容微信用戶挑戰

﹡傳自民黨提草案讓日府搜查ＴｉｋＴｏｋ等企業辦公室

﹡蓬佩奧批官媒拒刊登美官員文章，中方斥內容漏洞百出

﹡珠海因疫情取消１１月舉行的國際航空航天博覽會

﹡印度收緊中國公民簽證規定，與阿富汗、巴基斯坦看齊

﹡外電指華住酒店在港第二上市尋求集資不逾７５億元

﹡騰訊理財通推基金投顧平台，勢悍螞蟻旗下「幫你投」

﹡華為斥２﹒５億元人民幣成立電動智能車技術新公司；華為下周停產晶片現

窘況，回顧美國政府制裁三招；華為余承東稱過去一季國內市場佔比５１％

現面臨缺貨；華為表示美的、九陽等品牌將推出搭載鴻蒙系統的電器；華為

發布ＥＭＵＩ１１終端重要操作系統

﹡商務部表示集成電路進口保持增長主因是市場需求回暖

﹡北京開放自動駕駛打車服務，百度將投放４０輛

﹡歐盟中國商會表示歐盟保護主義勢頭明顯，提出八大建議

﹡銀保監調整交強險責任限額和費率浮動系數

﹡上千中國公民被取消美國簽證，中方表示赤裸裸政治迫害

﹡外交部稱澳洲駐華使館阻礙執法，要求給出解釋

﹡任志強涉貪案明早開審

﹡報告指中企在歐盟營商環境略有下降，但投資意願未減

﹡華為蟬聯中國民企５００強榜首，小米升至第１８位

﹡信通院表示８月內地手機總體出貨量同比下降１２﹒９％

﹡８月特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３銷量１萬輛，領跑高端市場

﹡上交所表示推動投資者教育納入國民教育體系工作



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％，台積電８月銷售額增長１６％



《其他消息》﹡民建聯倡派５０００元，冀政府與市民修補關係

﹡警方表示１５人涉３天內買賣壹傳媒股份逾１﹒３萬次；股份交易調查並非

針對壹傳媒，拒評證監會行動

﹡財務匯報局任命雷祺光為新非執行董事

﹡本港次季旅遊會展業務收益大跌９５％，料短期內經營困難

﹡金管局澄清不會就資金轉撥收取任何費用

﹡旅遊業歡迎建立旅遊氣泡，惟料初期市民反應一般

﹡海洋公園重開後推優惠，劉鳴煒料一年內不能轉虧為盈

﹡美國駐港領事館壽臣山物業以２５﹒６６億元出售

﹡新一期居屋今日起接受申請，下月７日截止

﹡積金局表示截至７月底強積金資產破萬億，冀收費可下調

﹡深股通額度全日用逾２９億元；滬股通額度全日流走４４００萬，外資淨流

入近１０億



《新冠肺炎》﹡本港新增１２宗確診，普及檢測再發現多２宗新個案

﹡政府下周二全面恢復公共服務

﹡昂坪３６０纜車明天起恢復服務

﹡袁國勇稱港大研鼻噴式新冠狀病毒疫苗１１月臨床實驗

﹡港大與廈門大學等合研噴鼻疫苗，獲內地批臨床試驗

﹡聶德權稱全民檢測推算社區有９０至１００名隱形患者；逾１５０萬人接受

採樣，反映市民冀疫情斷尾

﹡花旗香港下周起約半數員工回辦公室工作

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