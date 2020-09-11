《油金掠影》庫存意外增加油跌近２％，歐洲央行維持政策金價上揚

《經濟通通訊社１１日專訊》美國上周原油庫存意外增加，部分因颶風勞拉侵襲導致煉油廠
減產，油價周四（１０日）下跌２％。
布蘭特原油期貨跌０﹒７３元（美元．下同）或１﹒８％，收報每桶４０﹒０６元；美國原
油期貨下滑０﹒７５元或２﹒０％，至每桶３７﹒３０元。
美國能源信息署（ＥＩＡ）數據顯示，上周美國原油庫存增加２００萬桶。此前美國石油協
會（ＡＰＩ）報告顯示庫存將增加３００萬桶。
分析指，庫存數據是當日油價的利空因素，但增加數量少於ＡＰＩ數據為油價帶來支持，若
墨西哥灣煉油廠能在颶風後快速復產，不排除油價會繼續走低。
石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及其盟友的市場監督小組將於９月１７日召開會議。
＊金價觸一周高位＊
歐洲央行維持政策不變，且美國首次申領失業救濟金人數仍在高位，金價周四抽升近１％。
現貨金升０﹒５％，報每盎司１９５６﹒０６元，觸及９月２日以來最高水平的
１９６５﹒９３美元。美國黃金期貨收漲０﹒５％，至每盎司１９６４﹒３０元。
歐洲央行維持政策，加上美國失業人數高企，美元下滑歐元上漲。歐洲央行總裁拉加德表示
，正在密切關注歐元走強的影響。
另外，美國參議院阻止共和黨一項旨在提供約３０００億美元新冠援助的議案，因民主黨正
推動注入更多資金。
美國聯儲局將於９月１５至１６日舉行政策會議。
其他貴金屬，白銀下滑０﹒２％，至每盎司２６﹒９８元。鉑金漲１﹒６％，報每盎司
９３０﹒８０元。鈀金升１﹒７％，報每盎司２３０９﹒９３元。（ｆｚ）
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