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11/09/2020 07:50

《華爾街內望》科技股重拾跌勢，道指跌４０５點，納指挫近２％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國科技股反彈後又重拾跌勢，加上上周初次申請失業金人數
仍處於高位，反映未來復甦艱難，美股周四（１０日）在震盪交投中下跌。
　　道指跌４０５點或１﹒４５％，報２７５３４點。標指跌５９點或１﹒７６％，報３３３９
點。納指跌２２１點或１﹒９９％，報１０９１９點。市場恐慌指標ＶＩＸ指數攀升３﹒１２％
至２９點。
　　美國勞工部最新公布，上周初次申請失業金人數仍徘徊在高水平，另一份報告顯示，上月生
產者物價升幅略高於預期，因為服務業成本大幅上升。
　　另外參議院否決共和黨提出的３０００億美元的新一輪紓困議案，主要因為民主黨阻止議案
推進。參議院共和黨領袖麥康奈爾接受訪問時直言，共和民主兩黨都可能在獲得參議院多數席位
的選舉人選舉中獲勝。
　　板塊方面，標普科技股指數急跌２﹒２８％，能源類股跌３﹒６７％，因為油價延續跌勢，
上周美國原油庫存意外增加，加上市場預期全球石油需求將下降
　　個股方面，包括「ＦＡＡＮＧ」在內的紐交所ＦＡＮＧ＋指數跌１﹒８％，當中蘋果、微軟
、亞馬遜均跌逾２﹒８％，特斯拉則微漲１﹒４％。
　　指標十年期國債收益率跌２個基點，報０﹒６８４％。（ａｌ）

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