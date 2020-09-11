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即市新聞

11/09/2020 17:08

《窩輪匯智－劉嘉輝》引伸波幅受壓，高槓桿窩輪注意事項

　　《窩輪匯智》本周在科技股急回的拖累下，恆指回落失守１００天線，其後日內波幅顯著收
窄，恆指波幅指數亦由本周高位約２６％的位置回落至２２％樓下。引伸波幅向下，對窩輪價格
或多或少會帶來不利影響，特別是年期較短及價外程度較大的產品對引伸波幅相對敏感，持有的
投資者可考慮轉倉部署。
　　話分兩頭，如認為引伸波幅有機會喘穩甚至回升的話，則可把握低位入場的機會。以市場上
輕微價外的恆指短身證為例，行使價約２６，０００點、兌換比率６５００：１，引伸波幅定價
約２２％左右，實際槓桿有超過２０倍，價格約３仙左右，每手入場費不足５００港元（未計交
易佣金或其他雜費）。
　　投資者若以上述的高槓桿產品應市，特點是入場的注碼要求較少，減少投放資金，即使看錯
市輪價跌至無價值，損失的僅為較少的注碼，投資較為靈活。
　　那麼，要這類價外短期證產生具爆炸性的升勢，對相關資產的要求又是怎樣？
　　那就是視乎相關資產能否在短時間內走對方向，甚至令輪證由價外變為價內，產生內在值。
一般來說，對沖值是量度產品對相關資產價格敏感度的指標。若在短期內產品變為價內的機會增
加，對沖值急升的話將帶動輪價有較具爆炸性的升幅。相反，若正股事與願違或是靜止不動，這
類證由於更難在到期前變為價內，面對時間值及引伸波幅下跌的風險，則利淡輪價。
　　因此，除非投資者對時機及幅度很有把握，否則不宜貪輪價低而以這類「仙輪」產品進場。
相反，若認為有信心掌握好短期時機，又不想投入太多資金，這類便是「刀仔鋸大樹」的其中一
個選擇。更多詳情可上匯豐輪證網站ｗｗｗ﹒ｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｈｓｂｃ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ找到
。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　劉嘉輝》
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。
　
＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

　
＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。
　
＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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