《專家之言－張穎群》港股二萬四料有支持，隨科技股健康調整

《專家之言》美國勞工部公布８月份非農業職位增加１３７﹒１萬個，多過市場預期的１３

２萬個；失業率亦由７月份１０﹒２％回落至８﹒４％，同勝預期９﹒８％，為自３月份爆發疫

情後最低。數據反映美國勞工市場正逐步恢復正常。聯儲局主席鮑威爾在公布就業數據後表示，

目前就業市場已見穩定，當中部分經濟數據則個別發展，好壞各半，也反映出經濟正準備復甦。

因此，接近零利率仍要一段相當長的時間，因為低利率可以支持經濟活動，以避免再惡化，也相

信要維持到２０２２年後，到２０２３年則要觀察經濟實體的進展如何再作定論。

美股本周二（８日）在假期後復市，延續上周五（４日）跌勢而大幅低開。道指最多跌６６

８點，標普最多跌９７點，納指跌幅更大，最多跌４７５點。而早前配售股份的汽車製造商

Ｔｅｓｌａ再因未有納入標普指數內，股價再挫近兩成，低見３３０美元。跟配售前的５２周新

高５０２﹒４９美元，累計跌幅３成半。投資者估計科技股因為之前累計升幅有近７成，在適當

時候調整股價屬於合理，亦可在未來再創新高。美股三大指數在８月份創出隹績，更為近３０年

以來最大單月升幅。但在開始踏入９月，即見連續兩日大幅急挫。再帶動恐慌指標波動率指數Ｖ

ＩＸ升至近１０個星期最高３８﹒２８。根據以往紀錄，９月份為全年最差的月份，平均跌幅０

﹒５％，相信月內仍會繼續很大波動。



＊金融市場續開放，吸引外資再流入＊



中國國家外匯管理局公布８月份外匯儲備增加至３﹒１６萬億美元，按月增加１０２﹒１８

億美元，連續５個月上升，更創出自２０１６年９月，近４年新高。主要為美元匯率的下跌，再

刺激美國及歐洲債券價格回升。由於多家投資銀行認為人民幣匯率將持續升值，而且可以吸引更

多外資流入國內金融市場。在８月份內，外資機構增持人民幣債券１３００億元，連續２１個月

增持。投資者相信內地政府會繼續加大開放金融市場，優化資金進入流程，以鼓勵更多境外投資

機構進入國內市場。中國政府大力改革開放金融市場，再將人民幣加速推向國際化。經過疫情之

後已漸見成效。有投資銀行預期，在未來１０年，將有近３萬億美元流入國內的金融市場。主要

為經濟增長已勝其他地區的收縮、人民幣匯率的繼續升值，更勝其他貨幣的貶值。加上中港兩地

交易所在產品上的互相配合，加強投資、優化對冲，做成平衡風險。因此，未來的金融市場仍可

繼續進步。內地深圳交易所內的創業板經改革後，已漸見成效。日前創業板成交金額增加至４，

０２１億元人民幣，超越上證的３４１０億元人民幣。為有紀錄以來首次出現。相信未來的科創

板或創業板會造就出更多更大的獨角獸企業。



＊新股熾熱價倍升，風險極高宜謹慎＊



熱爆市場的農夫山泉（０９６３３），上市前夕在暗盤市場已升幅過倍，高見４４﹒５０元

。凍結資金超過６７００億元，可稱為目前最大新股凍資王。在認購中有超過７０多萬人申請，

但僅有２１﹒５萬人獲中１手，中籤率１２％。需要認購１５０手始可穩獲１手。最多可認購１

３５８萬股的也有２９８人，涉及資金２﹒９２億元，可獲分配９４手。本周二（８日）首開市

高見３９﹒８５元，由於股票上市後升幅頗大，如有貨在手，可先行獲利；未有貨在手，可候低

位再追捧。

恆生科技指數自上周創出新高７９０９後，已連續第六日下跌，更失守７０００關口，低見

６９０９。指數內的中芯國際（００９８１）由日前的２３﹒８５元跌至１７﹒７６元，主要為

受到外圍限制生產晶片。美團點評（０３６９０）則因為累績升幅頗大而出現獲利回吐，也曾跌

穿２３０元，低見２２７﹒２０元。恆生科技指數近日的跌勢，也是受到美股納指所影響，指數

或股份在創出新高後作出調整，相信是健康的。新經濟及科技股僅是獲利回吐而作出調整，繼續

看好前景。

踏入９月份，恆指曾高見２５２５４，隨後幾日已跟美股的大幅急挫而跟跌。低見２４２１

３。相信２４０００關口是一個強大的支持位，近日的回落，主要是受累於美股，但借消息跟科

技指數齊作調整，也屬健康。《華盛証券 張穎群》

