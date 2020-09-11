恒騰網絡（００１３６）：正初步洽商一項收購

《經濟通通訊社１１日專訊》恆騰網絡（００１３６）公布正在初步洽商一項潛在收購交易

，該公司將在適當時或根據上市規則的規定就有關收購作出進一步公告。

恆騰網絡半日升３０﹒９５％，報０﹒２７５元，盤中高見０﹒３５元。以現價計，該股暫

連升２日，累計升幅３５﹒４７％。（ｋｓ）

