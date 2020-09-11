《盤後部署》港股短線跌穿二萬四機會大，保留現金明日再戰

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股急挫，道指再跌逾４００點，其中科技領跌，亞洲股

市今日普遍低走，惟港股維持升勢，今早高開３９點後持續高走，午後升幅擴大至２５９點，高

見２４５７２點，其中騰訊（００７００）漲２％，小米（０１８１０）及藥明（０２２６９）

漲逾３％。最終恆指收報２４５０３點，升１８９點或升０﹒７８％，主板成交９６０﹒５０億

元跌７﹒５％。國企指數報９７５２，升６８點或升０﹒７１％。恆生科技指數報７１７８，升

１７８點或升２﹒５５％，終止六連跌。

內地股市一同高走，上證綜合指數報３２６０，升２５點或升０﹒７９％，成交

２５４８﹒４５億元人民幣；深證成分指數報１２９４２，升２００點或升１﹒５７％，成交

４２９６﹒９８億元人民幣。



＊格蘭斯班憂通脹及赤字＊



美股連番下挫，投資者同樣擔心美國經濟前景，美聯儲局前主席格蘭斯班表示，目前最憂慮

就是美國通脹及預算赤字，他預計聯邦政府支出情況正在「失控」，２０２０年缺口料高達

２﹒４５萬億美元，此為政府加大應對經濟停滯帶來的副作用。他又提到，目前人類對於病毒的

認識很少，但卻假裝懂得很多；而政府對於退休領域的支出的增加所有領解，可能低估了未來預

算赤字的規模。



＊分析指納指會跌２０％＊



美國著名科技股投資者保羅．米克斯（Ｐａｕｌ Ｍｅｅｋｓ）表示，目前正等待納指從高

位回吐逾２０％，才會再進行交易。米克斯雖然認為科技股長期牛市，但他認為唯一值得關心的

是估值問題。據他預計，另一輪科技股大跌市可能在年底前發生，從而拖低大型增長股，主要可

能受到地緣政治風險影響，而美國大選亦是可能令政治風險升溫，預料納指今年有一半機會跌入

熊市。



＊科技股水尾，吼舊經股＊



美國科技股表現如漏氣氣球一樣，而美股本輪升市全由科技股帶動，因此科技股失意將拖累

整體美股表現，繼而影響亞洲區股市。惟慶幸的是，聯儲局「印銀紙」令到環球資金「水浸」，

相信股市跌幅只屬於短期調整，而隨著疫情持續改善，環球經濟運作再度喚醒，資金可能流入一

些舊經濟股，建議投資者調整策略，將部分資金重新調入舊經濟股，飲食、房地產、公用股預計

開始復甦；而港股有機會進一步調整，保守估計跌穿二萬四機會頗大，最保守是跌至５月２５日

低位２２５１９點，建議目前保留資金為主。（ｕｌ）

