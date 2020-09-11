【螞蟻上市】傳沙特主權公共投資基金考慮投資螞蟻集團ＩＰＯ

《經濟通通訊社１１日專訊》據路透社引述知情人士指，沙特主權基金公共投資基金

（ＰＩＦ）正考慮投資螞蟻集團的首次公開發行（ＩＰＯ）。

消息指螞蟻的財務顧問接洽沙特公共投資基金，向其推薦投資今次ＩＰＯ的機會，據悉主權

基金方面回應指正在考慮當中，或創沙特公共投資基金對中國企業最高調的一次直接投資。

ＰＩＦ總裁亞西爾拉米安上年接受訪問時曾表示，基金擴大國際投資之際，有將目光投向中

國市場。（ａｌ）

