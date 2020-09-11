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11/09/2020 08:21

【螞蟻上市】傳沙特主權公共投資基金考慮投資螞蟻集團ＩＰＯ

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據路透社引述知情人士指，沙特主權基金公共投資基金
（ＰＩＦ）正考慮投資螞蟻集團的首次公開發行（ＩＰＯ）。
　　消息指螞蟻的財務顧問接洽沙特公共投資基金，向其推薦投資今次ＩＰＯ的機會，據悉主權
基金方面回應指正在考慮當中，或創沙特公共投資基金對中國企業最高調的一次直接投資。
　　ＰＩＦ總裁亞西爾拉米安上年接受訪問時曾表示，基金擴大國際投資之際，有將目光投向中
國市場。（ａｌ）

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