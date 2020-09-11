【英國脫歐】英歐緊急會談不果，歐盟批英國嚴重損害信任

《經濟通通訊社１１日專訊》歐盟執委會副主席塞夫科維奇、英國內閣辦公室部長戈夫周四

（１０日）在英國舉行緊急會談不果，歐盟強調英國出台的《內部市場法案》已經嚴重損害信任

，嚴重違反脫歐協議，呼籲英國取消計劃，不過英方拒絕並揚言將繼續推進立法。

另一邊廂，歐盟英國脫歐事務談判首席代表巴尼爾亦與英方進行磋商，他批評英國的談判方

式，並稱雙方仍存在重大分歧，強調英國沒有以互惠的方式，考慮歐盟的基本原則和利益。英國

歐盟事務顧問弗羅斯特則表示，下周將在布魯塞爾進行進一步磋商，將繼續努力達成協議，重申

分歧仍然很大。

英國政府發言人則表示英方致力遵守脫歐協議，《內部市場法案》立法只是為了對脫歐協議

中模糊的內容作出澄清，並優先保護１９９８年達成的北愛爾蘭和平協議。

此外據悉法國外交部長勒德里昂已告知英國外相藍韜文，違反脫歐協議將是不可接受。另外

歐洲央行總裁拉加德在央行會議段亦表示，正在密切關注事態發展。



＊消息指英方已下達最後通牒＊



據歐盟外交消息指，歐盟已收到最後通牒，不是接受這項違反脫歐協議的《內部市場法案》

，就是準備迎接英國「硬脫歐」，並可能為整個歐洲供應鏈造成混亂，引發全球金融市場恐慌。

消息又指英國今次正在玩弄一種「懦夫博弈」的遊戲，威脅破壞脫歐進程要脅歐盟作出讓步

，不過歐盟消息指英國將不會成功，亦有意見認為英方今次行動是為了分散民眾對疫情的注意力

。（ａｌ）

