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11/09/2020 09:17

【新冠肺炎】歐洲單日新增病例突超美國，再度成為疫情重災區

　　《經濟通通訊社１１日專訊》歐盟２７國加上英國、挪威、冰島、列支敦士登周三（９日）
報告２７２３３宗新病例，而美國則２６０１５宗，反映西班牙、法國等歐洲國家疫情重燃，再
度成為疫情重災區。
　　歐洲衛生系統曾面臨崩潰，但嚴格的封鎖措施使疫情一度得到控制。不過現在歐洲正經歷新
一輪疫情，其中許多病例與度假人士有關，他們感染後將新冠肺炎病毒帶回家，此外亦與年輕人
的社交活動有關。（ａｌ）

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