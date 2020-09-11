《台股攻略－馮偉明》傳產生技股急跌，台股持續整固

《台股攻略》美股周四（１０日）尾市回吐，拖累台股今日（１１日）下跌。因新台幣維持

強勢及台積電逆市倒升，指數最終跌幅收窄至１５點，收１２６７５點，成交金額縮減至新台幣

１８９９億元。

消息指華為盡其所能在新禁令生效前儲貨，帶動台積電及聯發科８月營收再創歷史新高，不

過股價未見有突破，早段走弱。隨著台積電尾市拉升，聯發科跌幅亦收窄，收新台幣５９５元。

大立光及鴻海終場亦平盤作收。傳產及生技股份處於弱勢，其中玻璃、造紙、橡膠及運輸跌幅最

大，紡織、水泥及塑膠等股份亦同步走弱，當中連升多日的貨櫃雙雄今日股價開高走低。遠傳將

以每股新台幣１０元，取得亞太電１１﹒５８％的股權，雙方簽訂５Ｇ共頻共網２０年合約，刺

激亞太電連續４日漲停，今日早盤一度觸及漲停價，其後升幅收窄至４％，收新台幣１１﹒２元

。

昨晚美股反彈力度不足，短線難以突破高位，預料台股仍以波動為主，投資者宜短線操作。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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