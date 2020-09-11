【新地績後】新地年度少賺四成八，半日反覆靠穩，花旗續籲買入

《經濟通通訊社記者余嘉欣１１日報道》受今年初疫情影響，本地地產及收租股純利均大受

影響。本地四大地產商之一新地（０００１６）公布全年度業績，純利倒退近四成八，派息持平

。花旗在新地績後下調目標價逾一成，指新冠疫情帶來的影響較預期長，維持「買入」評級。新

地股價績後表現反覆靠穩。



＊新地績後微升，長實下半年起跑輸同業＊



新地公布截至２０２０年６月３０日止年度純利２３５﹒２１億元，按年跌４７﹒６３％；

每股基本盈利８﹒１２元；派末期股息每股３﹒７元，全年每股派息４﹒９５元，與上年度全年

派息持平。期內收入８２６﹒５３億元，按年跌３﹒１１％；毛利４２１﹒３６億元，按年跌６

﹒０４％。

新地股價半日升跌後穩，雖然高開０﹒１％之後最高見１００﹒４元，之後一度跌逾１％，

低見９８﹒６５元。新地半日仍收升０﹒１％報１００元，且獲資金加快流入，淨流入規模有約

４７００萬元，主動買沽比率為６９：３１。

本地近日新增確診個案持續回落至低雙位數，甚至單位數，第三波疫情有望在短期內受控。

不過，與此同時，地產股的股價如新地本月初已反彈至第三波之前的水平，近日於１００元關口

徘徊。而長實（０１１１３）的股價表現為四大地產商中最差，七月至今累挫１０﹒８％，現貼

近五月底及八月中的低位。長實於今年中期業績，是自２０１５年世紀重組後首減派息，按年減

幅達３４﹒６２％。



＊花旗：新地息率吸引長線投資者＊



花旗報告指，新地全年基礎利潤下降９％至大約２９４億元，差過預期，而且新冠肺炎疫情

帶來的影響時間長於預期。不過，該行又指，隨著疫情第三波受控，預計公司將受惠本地地產和

零售銷售改善，加上２０２１財年預期股息５％，處於歷史區間高端，對長線投資者有吸引力。

該行將新地目標價由１４８元下調至１３３元，維持「買入」評級。

比較本地各大地產股息率股，以恆地（０００１２）較高，往績息率及預期息率均有逾６厘

，不過公司今年全年業績時已宣布停派紅股。而新地、新世界（０００１７）、長實的預期息率

分別為５﹒１５厘、３﹒２９厘及４﹒３６厘。

除了花旗之外，券商銀河聯昌亦在新地績後下調目標價，由１３１元降至１２４元，以反映

租金和銷售增長放緩，維持「增持」評級。該行預料只要盈利不大幅下滑，公司未來幾年有望維

持穩定的派息，而且隨著內地發布新規以限制地產商債務驅動型擴張，中國土地市場或降溫，資

產負債良好的新地或將有更多土地儲備擴張機會。

