《談國論企－黎偉成》豬肉跌價菜貴通脹尚穩

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２０年８月份環比回落，並與５月暫為全年

最低增長的月份，而豬肉價增長明顯放緩，和鮮菜價格可望在暴雨洪迅期後較快回穩，通貨價格

處相對低位不僅可改善民生，更確保經濟社會重新回復穩中有進發的展佳態。



＊仍需強力鼓勵農民多養豬增加供應＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，居民消費價格ＣＰＩ於２０２０年８月份同比增長

２﹒４％，７月份的２﹒７％和６月份的２﹒５％升幅，分別低０﹒２個百分點和０﹒１個百分

點，持平於５月份的升幅和並列為２０２０年暫見的最低升幅，更相對於２０１９年８月

２﹒８％升幅低０﹒３個百分點，續處於相對低增長，實屬難得的正面和良性現象，因：最重要

的是（一）新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫於年初肆虐環球，中國的疫情於２月份相當嚴峻，使

頗不少市甚至省得封關，工商業以至農業等幾乎全方位的深深受壓，加上陸空等運輸物流受阻，

困境難以言喻；即使國家在疫情於３月開始受控和精準有序復工復產復商復市，亦需時始可完全

恢復過來，由是ＣＰＩ受控和徐徐回落，對民生、社會和經濟回穩、恢復常態甚至重新向好，有

十分重大的影響和作用。這與政府積極主動的採取許許多多措施穩物價的政策有關。

另一個困擾，是（二）天災。華中華南地域於６月下旬爆發的持續不斷暴雨洪潮，至今未有

止住的跡象，對居民生命財產所造成的破壞日甚，特別是以鮮菜為主的農業生產，更面對嚴重失

收壓力，通貨價格當有重大的上行壓力，特別是鮮菜價格，分類指數由６月份由５月份之跌

８﹒５％轉升４﹒２％，到７月份的升幅為７﹒９％，而８月份更提升至１１﹒９％的雙位數水

平，影響ＣＰＩ效應由上月的０﹒１９個百分點調高至０﹒２９個百分點。

但鮮菜價貴主要受到天災所致，只要暴雨洪潮過後，農民平整農田，該可相對較快地恢復種

植各種各樣的菜蔬，供應可在三數個星期逐步恢復正常。由是菜貴，會是相對短時期的情況。

惹人注目的，更是（三）豬肉價格，升勢於２０２０年８月份有明顯的放緩，使踞高逾兩年

仍然不下之況有初步改善：分類指數於２０２０年８月月份同比增長即使仍高達５２﹒６％，惟

相對於７月份的８５﹒７％升幅少增凡３３﹒１個百分點之普；而影響ＣＰＩ上漲因素１﹒７４

個百分點，亦較７月份的２﹒３２個百分點低０﹒５８個百分點，而此數佔ＣＰＩ的漲幅由７月

份的高達８５﹒９％回落至７２﹒５％，無疑對通貨和民生所構成的壓力仍然相當沉重。但此一

分類指數於４月份同比增９６﹒９％、３月升１１６﹒４％、２月份增１３５％及１月份漲

１１６％，反映出情況有所緩和，仍需努力處理。

正正因為豬肉仍然價貴，故肉畜分類指數於２０２０年８月份的同比增長尚達４２％，只是

比７月份的６１﹒１％升幅低約１９個百分點，影響ＣＰＩ的漲幅由上月的２﹒９個百分點放緩

至２﹒２８個百分點，相當於整體ＣＰＩ所增２﹒４％的９５％升幅。



＊鮮果蛋類皆跌價水產品跌轉升尚可＊



我要重申的觀點是：豬價貴，當然與非洲豬瘟問題有十分密切的關連。問題是非洲豬瘟於

２０１８年８月份肆虐於大江南北，到２０１９年一季度已基本壓制，而飼養生豬需時，使豬肉

供應和價格只有可能逐步有序地回落，該是可預期的希望。唯是豬肉價格反而於２０１９年１０

月份及１１月份同比增長皆逾１倍，到１２月份仍增９７％，到２０２０年前５個月仍然大幅增

長，問題完全沒有改善，反而惡化。由是生豬的增產，和豬肉的增銷，急不容緩也。

再看（四）ＣＰＩ中最重要的食物煙酒分類指數，於２０２０年８月份同比增長８﹒８％，

較７月份的１０﹒２％升幅低１﹒４個百分點，對整體ＣＰＩ的影響由上月的３﹒０７個百分點

提升至２﹒７１個百分點之普，其中鮮果、蛋類等跌價，而水產品類跌轉升。

我的結論，是：政府要進一步鼓勵企業甚至農民多飼養生豬，以確保豬肉供應回復正常。中

國人畢竟以食用豬肉及相關產品為主。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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