《異動股》壹傳媒（２８２）開升兩成後倒跌，現急挫逾１３％

《經濟通通訊社１１日專訊》壹傳媒（００２８２）經過昨日炒作後，今早開升後急倒跌，

現價跌１３﹒４１％，報０﹒３５５元，盤中一度高見０﹒４９５元升兩成；成交約８４７９萬

股，涉資３５３３萬元。

昨日警方公布拘捕１５人，指他們涉嫌於８月１０日至１２日，總共買賣逾１﹒３萬次壹傳

媒股份，涉及１６﹒９億股，佔該３日整個市場交投量之２３﹒８％，共獲利約３８７０多萬元

，當中一名被捕人士獲利約２５００萬元。警方指，相關事件涉及不同的違法行為，又強調這次

有關股份交易的調查不是針對壹傳媒，又拒評證監會相關行動，稱各個組織互不干預。證監會發

言人亦拒絕就是次逮捕發表評論。

同時警方透露，被捕人涉嫌透過社交媒體群組，串謀密集進行股票交易，以相同或更高價位

買入數量相同的股份，以製造交投熾熱的假象，再利用社交媒體的言論引散戶入局，並在高位散

貨獲利。

現時媒體股普軟，包括毛記葵涌（０１７１６）跌５﹒８％，報０﹒６５元；電視廣播（０

０５１１）跌０﹒３７％，報７﹒９９元；亞洲電視（００７０７）跌４﹒４４％，報０﹒０４

３元；鳳凰衛視（０２００８）跌１﹒２３％，報０﹒４元。惟香港電視（０１１３７）升１﹒

１９％，報１０﹒２元；東方報業（０００１８）升１﹒１９％，報０﹒４２５元。

現時，恆生指數報２４３５９，升４５點或升０﹒１９％，主板成交１２６﹒６８億元。國

企指數報９６９８，升１４點或升０﹒１５％。恆生科技指數報７０３５，升３６點或升０﹒５

２％。

即月期指新報２４３００，升７０點，低水５９點。即月國指期貨報９６７９，升１４點，

低水１９點。

上證綜合指數報３２２９，跌５點或跌０﹒１７％，成交３６０﹒９１億元人民幣。深證成

分指數報１２７２９，跌１３點或跌０﹒１１％，成交６６２﹒２１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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壹傳媒 （００２８２） ０﹒３５５元 跌１３﹒４１％

毛記葵涌（０１７１６） ０﹒６５０元 跌 ５﹒８％

有線寬頻（０１０９７） ０﹒０６５元 無升跌

星島 （０１１０５） １﹒１９０元 無升跌

香港電視（０１１３７） １０﹒２００元 升 １﹒１９％

東方報業（０００１８） ０﹒４２５元 升 １﹒１９％

經濟日報（００４２３） ０﹒９９０元 無升跌

電視廣播（００５１１） ７﹒９９０元 跌 ０﹒３７％

亞洲電視（００７０７） ０﹒０４３元 跌 ４﹒４４％

鳳凰衛視（０２００８） ０﹒４００元 跌 １﹒２３％

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（ｊｃ）

