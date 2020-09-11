《異動股》恒騰網絡（１３６）升幅擴大至四成二，暫為最佳科指股

《經濟通通訊社１１日專訊》恆騰網絡（００１３６）現價升４２﹒８６％，報０﹒３元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４７﹒７８％；成交約９﹒５８億股，涉資２﹒７８億元

。

股份盤中高見０﹒３５元，創逾兩年高位，暫為最佳表現藍籌。恆騰網絡此前被上交所剔出

港股通，股價跌逾一成六後反彈，主動買盤達５９％。

現時，恆生指數報２４３８１，升６７點或升０﹒２８％，主板成交１４０﹒７７億元。國

企指數報９７０９，升２５點或升０﹒２７％。恆生科技指數報７０４１，升４１點或升０﹒５

９％。

即月期指新報２４３０３，升７３點，低水７８點。即月國指期貨報９６８４，升１９點，

低水２６點。

上證綜合指數報３２３３，跌１點或跌０﹒０４％，成交４０４﹒７９億元人民幣。深證成

份指數報１２７６８，升２５點或升０﹒２０％，成交７３９﹒７０億元人民幣。



十大科指升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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恆騰網絡 （００１３６） ０﹒３０元 升４２﹒８６％

中芯國際 （００９８１） １８﹒７８元 升 ２﹒９６％

美團點評 （０３６９０） ２３８﹒４０元 升 ２﹒３２％

恆騰網絡 （０６０８８） ２﹒９６元 升 ２﹒０７％

小米集團 （０１８１０） ２２﹒９０元 升 ２﹒００％



華虹半導體（０１３４７） ２２﹒６５元 升 １﹒１２％

比亞迪電子（００２８５） ３７﹒６５元 升 １﹒２１％

騰訊控股 （００７００） ５１１﹒００元 升 ０﹒９９％

網龍 （００７７７） １７﹒０４元 升 ０﹒８３％

金山軟件 （０３８８８） ３７﹒３５元 升 ０﹒８１％

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（ｕｌ）

