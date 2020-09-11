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即市新聞

11/09/2020 09:45

《異動股》恒騰網絡（１３６）升幅擴大至四成二，暫為最佳科指股

　　《經濟通通訊社１１日專訊》恆騰網絡（００１３６）現價升４２﹒８６％，報０﹒３元，
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４７﹒７８％；成交約９﹒５８億股，涉資２﹒７８億元

　　股份盤中高見０﹒３５元，創逾兩年高位，暫為最佳表現藍籌。恆騰網絡此前被上交所剔出
港股通，股價跌逾一成六後反彈，主動買盤達５９％。
　　現時，恆生指數報２４３８１，升６７點或升０﹒２８％，主板成交１４０﹒７７億元。國
企指數報９７０９，升２５點或升０﹒２７％。恆生科技指數報７０４１，升４１點或升０﹒５
９％。
　　即月期指新報２４３０３，升７３點，低水７８點。即月國指期貨報９６８４，升１９點，
低水２６點。
　　上證綜合指數報３２３３，跌１點或跌０﹒０４％，成交４０４﹒７９億元人民幣。深證成
份指數報１２７６８，升２５點或升０﹒２０％，成交７３９﹒７０億元人民幣。

　　十大科指升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆騰網絡　（００１３６）　　　０﹒３０元　　升４２﹒８６％
　　中芯國際　（００９８１）　　１８﹒７８元　　升　２﹒９６％
　　美團點評　（０３６９０）　２３８﹒４０元　　升　２﹒３２％
　　恆騰網絡　（０６０８８）　　　２﹒９６元　　升　２﹒０７％
　　小米集團　（０１８１０）　　２２﹒９０元　　升　２﹒００％

　　華虹半導體（０１３４７）　　２２﹒６５元　　升　１﹒１２％
　　比亞迪電子（００２８５）　　３７﹒６５元　　升　１﹒２１％
　　騰訊控股　（００７００）　５１１﹒００元　　升　０﹒９９％
　　網龍　　　（００７７７）　　１７﹒０４元　　升　０﹒８３％
　　金山軟件　（０３８８８）　　３７﹒３５元　　升　０﹒８１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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