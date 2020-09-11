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即市新聞

11/09/2020 13:24

《異動股》恒騰網絡升幅擴大至近４３％，正初步洽商一項收購

　《經濟通通訊社１１日專訊》恆騰網絡（００１３６）中午公布，正在初步洽商一項潛在收購
交易，該公司將在適當時或根據上市規則的規定就有關收購作出進一步公告。集團股價午後升幅
擴大至４２﹒８６％，報０﹒３元，盤中最高見０﹒３５元創近兩年半高，成交約２２﹒７９億
股，涉資６﹒６４億元。
　　現時，恆生指數報２４４５４，升１４１點或升０﹒５８％，主板成交５２３﹒３６億元。
國企指數報９７３６，升５２點或升０﹒５４％。
　　上證綜合指數報３２４３，升８點或升０﹒２７％，成交１５８５﹒５７億元人民幣。深證
成份指數報１２８２８，升８５點或升０﹒６７％，成交２７６０﹒７５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆騰網絡　（００１３６）　　　　０﹒３０元　　升４２﹒８６％
　　中芯國際　（００９８１）　　　１８﹒９８元　　升　４﹒０６％
　　美團點評　（０３６９０）　　２３９﹒６０元　　升　２﹒８３％
　　金蝶國際　（００２６８）　　　１７﹒７４元　　升　２﹒５４％
　　新東方在線（０１７９７）　　　３３﹒７０元　　升　２﹒１２％

　　心動公司　（０２４００）　　　３７﹒１０元　　升　１﹒９２％
　　小米集團　（０１８１０）　　　２２﹒７５元　　升　１﹒３４％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　　９﹒１４元　　升　１﹒５６％
　　阿里健康　（００２４１）　　　１７﹒８６元　　升　１﹒３６％
　　華虹半導體（０１３４７）　　　２２﹒７０元　　升　１﹒３４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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