《午市前瞻》港股前景不明朗，下周跌勢或加劇甚至跌穿二萬四關

《經濟通通訊社１１日專訊》美國首次申領失業金人數仍然高企，隔晚美股三大指數先高後

低，港股今早輕微高開３９點，報２４３５２點，早段受本地地產股拖累，曾倒跌２０點，低見

２４２９３點。濠賭股獲中銀國際唱好領跑藍籌，重磅股亦普偏造好，帶動港股再度轉升，半日

高見２４４５６點升１４２點。最終港股半日收報２４４１６點，升１０２點或升０﹒４２％，

主板成交４７６﹒９２億元。國企指數報９７０９點，升２６點或升０﹒２７％。

恆生科技指數結束六連跌，半日收報７０５４點，升５４點或升０﹒７８％。

Ａ股兩市個別發展。上證綜合指數報３２２８點，跌６點或跌０﹒２１％，成交１４２９﹒

６１億元人民幣。深證成分指數報１２７５３點，升１１點或升０﹒０９％，成交２５１５﹒２

３億元人民幣。

重磅股普漲，匯控（００００５）軟０﹒３１％，報３２﹒３元；港交所（００３８８）揚

０﹒７７％，報３６６﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒９９％，報５１１元；建行（００９

３９）滑０﹒３７％，報５﹒４元；中移動（００９４１）走高０﹒８５％，報５３﹒６元；友

邦（０１２９９）上升０﹒８１％，報８０﹒５元。



＊中銀國際恢復追蹤賭股，金沙跑贏藍籌＊



中銀國際最新恢復對四濠賭股的跟蹤，當中予金沙（０１９２８）、銀娛（０００２７）及

澳博（００８８０）買入評級，加上憧憬「十一」黃金周旺丁旺財，濠賭股造好。金沙抽升３﹒

４１％，報３３﹒４元，為表現最好藍籌；銀娛漲２﹒３３％，報５９﹒３元；澳博揚１﹒５４

％，報１０﹒５６元；美高梅中國（０２２８２）升１﹒５７％，報１０﹒３８元；永利澳門（

０１１２８）走高２﹒０６％，報１３﹒８８元。

中國汽車工業協會公布，８月份汽車產銷同比增長１１﹒６％，並已連續四個月增速保持在

１０％以上，汽車股普漲。吉利（００１７５）揚２﹒６６％，報１６﹒２２元；比亞迪股份（

０１２１１）漲２﹒８３％，報８３﹒５５元；北京汽車（０１９５８）升１﹒８１％，報３﹒

３７元；長城汽車（０２３３３）上揚２﹒５１％，報９﹒４元；華晨中國（０１１１４）軟０

﹒３％，報６﹒６５元。

醫藥股有追捧。藥明生物（０２２６９）於周三（９日）遭摩通減持，股價仍抽升２﹒４２

％，報１８２﹒３元；君實生物（０１８７７）鼻咽癌治療藥獲ＦＤＡ予突破性療法認定，走高

４﹒０７％，報４７﹒３５元；中生製藥（０１１７７）獲瑞銀升目標價，升１﹒５％，報８﹒

８１元；海吉亞醫療（０６０７８）抽升７﹒３％，報５３﹒６５元；維亞生物（０１８７３）

漲４﹒２３％，報８﹒５５元。



＊深圳打擊假離婚炒樓，內房股受壓＊



內媒報道，人行深圳市中心支行、深圳銀保監、深圳住建局發通知，擬建立婚姻信息查詢機

制，打擊假離婚炒樓，內房股受壓。華潤置地（０１１０９）跌１﹒４４％，報３４﹒２５元；

融創中國（０１９１８）滑１﹒１１％，報３１﹒２元；萬科企業（０２２０２）走低１﹒４１

％，報２４﹒５元；中國恆大（０３３３３）下跌１﹒４９％，報１５﹒８６元；龍光集團（０

３３８０）挫２﹒１８％，報１２﹒５８元。

中國上月內地手機總體出貨量按年跌１２﹒９％，手機設備股個別走。瑞聲科技（０２０１

８）下滑０﹒６６％，報４５﹒４元；舜宇光學科技（０２３８２）揚０﹒５１％，報１１７﹒

２元；高偉電子（０１４１５）挫１﹒７６％，報２﹒７９元；丘鈦科技（０１４７８）揚１﹒

１１％，報９﹒１元；鴻騰精密（０６０８８）升１﹒０３％，報２﹒９３元。

恆生科技指數止跌回升，其中此前被上交所剔出港股通的恆騰網絡（００１３６）突獲追捧

，飆升３０﹒９５％，報０﹒２７５元，為表現最佳科指股；美團點評（０３６９０）宣布改善

配送系統，半日漲２﹒１５％，報２３８元；中芯國際（００９８１）走高３﹒４％，報１８﹒

８６元；小米集團（０１８１０）揚０﹒２２％，報２２﹒５元；阿里巴巴（０９９８８）升０

﹒３％，報２６３﹒４元。



＊葉尚志：手機晶片股最差仍有５至１０％跌幅＊



港股今早窄幅波動，於２４４００點位置徘徊，早段表現較隔晚美股樂觀。第一上海證券首

席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，港股今早未有跟隨美股開跌，是由於港股近期較美股

先跌落，令今日大市未完全跟隨美市表現。但他指美港兩市走勢已開始轉弱，加上成交量漸收縮

，反映投資者不願入市，整體投資氣氛較差。因此他料大市於下周若跌穿近２個月的下行波幅下

限約２４２００點位置，大市跌勢或會加劇，甚至跌穿二萬四關。

而台積電於下周起將中止向華為供貨晶片，葉尚志指現時手機股與晶片股由中美關係與制裁

消息影響，前景不樂觀，即使下周蘋果手機將有發布會亦料無法拉起兩板塊表現。而大市前景未

明朗，他料若板塊再傳出負面消息，將會令該板下行幅度加劇，該兩板仍有５至１０％跌幅，因

此他建議投資者需要更謹慎部署。

而他亦料下周科網板仍有下跌空間，建議下周先部署傳統股如賭股和內需股作短炒。賭股方

面可留意澳博，可待該股回落至１０元以下才作考慮，短炒目標１０﹒５元至１１元；而內需股

方面則建議李寧（０２３３１），可待該股回落至３１元以下才作考慮，短炒目標３２至３３元

。（ｊｃ，ｆｚ）

