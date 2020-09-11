《美元走勢－羅明立》英鎊不排除要下試１﹒２６５０

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒２１ １０６﹒０８ １０６﹒１８

歐元╱美元 １﹒１８４２ １﹒１８２３ １﹒１８３５

英鎊╱美元 １﹒２８３１ １﹒２８００ １﹒２８１２

美元╱瑞郎 ０﹒９１０５ ０﹒９０９８ ０﹒９１０５

美元╱港元 ７﹒７５０４ ７﹒７４９８ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國上周初領失業金人數為８８﹒４萬，高於預期的８５萬，前值為８８﹒４

萬。期內，持續申領失業金人數增加９﹒３萬人至１３３８﹒５萬。美股反彈乏力，早一日的升

幅完全蒸發，道指收報２７５３４點，跌４０５點或１﹒５％。



＊拉加德：不會有政策專門針對歐元變化＊



歐洲央行一如預期，維持貨幣政策不變。會後聲明指，受新冠肺炎疫情及不同國家的禁令影

響，區內經濟的復甦步伐仍然相當不穩定。不過，歐洲央行上調區內今年經濟增長預測，由７月

份的負８﹒７％上修至負８％，反映區內經濟正在改善。就歐元匯率問題，行長拉加德指會上曾

作出討論，並指會密切注視匯率變化對通脹帶來的影響，但指出央行不會有政策專門針對匯率變

化。言論讓市場感覺央行對匯價未有太大關注，加上對經濟復甦看法正面，刺激歐元曾經升越

１﹒１９。但由於美股大跌，避險需求令資金回流美元，歐元跌回１﹒１８低位。歐元先升後回

而且收市低於２０天線，可多觀望一天，今天不宜低於１﹒１８。

英鎊繼續表現最差，跟歐盟談判關系惡化，雙方可能要到法院解決，更多不明朗因素令投資

者拋售英鎊，匯價曾經跌破１﹒２８，估計短線波幅會擴大，不排除要下試１﹒２６５０，上方

初步阻力１﹒２９００╱５０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２８８０ １﹒２７００ １﹒２９５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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