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即市新聞

11/09/2020 15:15

《美元走勢－羅明立》英鎊不排除要下試１﹒２６５０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒２１　　　１０６﹒０８　　　１０６﹒１８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８４２　　　１﹒１８２３　　　１﹒１８３５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８３１　　　１﹒２８００　　　１﹒２８１２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１０５　　　０﹒９０９８　　　０﹒９１０５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０４　　　７﹒７４９８　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周初領失業金人數為８８﹒４萬，高於預期的８５萬，前值為８８﹒４
萬。期內，持續申領失業金人數增加９﹒３萬人至１３３８﹒５萬。美股反彈乏力，早一日的升
幅完全蒸發，道指收報２７５３４點，跌４０５點或１﹒５％。
　
＊拉加德：不會有政策專門針對歐元變化＊
　
　　歐洲央行一如預期，維持貨幣政策不變。會後聲明指，受新冠肺炎疫情及不同國家的禁令影
響，區內經濟的復甦步伐仍然相當不穩定。不過，歐洲央行上調區內今年經濟增長預測，由７月
份的負８﹒７％上修至負８％，反映區內經濟正在改善。就歐元匯率問題，行長拉加德指會上曾
作出討論，並指會密切注視匯率變化對通脹帶來的影響，但指出央行不會有政策專門針對匯率變
化。言論讓市場感覺央行對匯價未有太大關注，加上對經濟復甦看法正面，刺激歐元曾經升越
１﹒１９。但由於美股大跌，避險需求令資金回流美元，歐元跌回１﹒１８低位。歐元先升後回
而且收市低於２０天線，可多觀望一天，今天不宜低於１﹒１８。
　　英鎊繼續表現最差，跟歐盟談判關系惡化，雙方可能要到法院解決，更多不明朗因素令投資
者拋售英鎊，匯價曾經跌破１﹒２８，估計短線波幅會擴大，不排除要下試１﹒２６５０，上方
初步阻力１﹒２９００╱５０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２８８０　　　１﹒２７００　　　１﹒２９５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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