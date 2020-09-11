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11/09/2020 08:56

港再膺菲沙研究所全球最自由經濟體，港府表示歡迎

　　加拿大智庫菲沙研究所（Ｆｒａｓｅｒ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）發布《世界經濟自由度
２０２０年度報告》把香港評為全球最自由經濟體。
　　港府回應指，歡迎菲沙研究再度把香港評為全球最自由的經濟體。
　　自報告開始發布以來，香港一直位列全球第一。在今次報告的５個評估大項中，香港在「國
際貿易自由」及「監管」均排列首位。惟值得注意的是，報告特別提到相關評分是建基於
２０１８年的數據。《香港經濟日報》

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