港再膺菲沙研究所全球最自由經濟體，港府表示歡迎

加拿大智庫菲沙研究所（Ｆｒａｓｅｒ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）發布《世界經濟自由度

２０２０年度報告》把香港評為全球最自由經濟體。

港府回應指，歡迎菲沙研究再度把香港評為全球最自由的經濟體。

自報告開始發布以來，香港一直位列全球第一。在今次報告的５個評估大項中，香港在「國

際貿易自由」及「監管」均排列首位。惟值得注意的是，報告特別提到相關評分是建基於

２０１８年的數據。《香港經濟日報》

