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11/09/2020 16:03

《本港樓市》中原ＣＣＬ按周升０﹒２４％，結束兩連跌

　　《經濟通通訊社１１日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）最新
報１７７﹒８５點，按周升０﹒２４％，中止兩周連跌。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指
出，自疫情反撲開始，樓價出現短暫調整，ＣＣＬ由１８１點回軟至１７８點水平，７周累跌
２﹒１６％。但近３周ＣＣＬ在１７７點到１７８點之間窄幅爭持，有尋底跡象，加上成交明顯
增多，低價筍盤消耗盡後，展望中秋前後樓價重拾升軌。

＊放寬防疫影響１０月上旬開始反映＊

　　他續稱，下周二（１５日）起政府部門全面恢復正常服務，９月１１日起政府再放寬防疫措
施，本地經濟活動逐步正常化，有利樓市，對樓價的影響將於１０月上旬公布的ＣＣＬ開始反映

　　本周ＣＣＬ三大整體指數齊升，終止了連續２周齊跌。中原城市領先指數ＣＣＬ最新報
１７７﹒８５點，按周升０﹒２４％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１８０﹒７４點，按周升０﹒２９％。ＣＣＬ（中小型單位）報１７８﹒３０點，按周升
０﹒２９％。
　　ＣＣＬ（大型單位）報１７５﹒５７點，按周跌０﹒０２％，近５周走勢持續一升一跌，並
繼續在１７５點水平徘徊。

＊港島樓價跌，其餘三區升＊

　　四區方面，上周三區跌一區升，今周三區升一區跌。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１６３﹒２２點，按周升０﹒５３％，終止４周連跌，預期新界西樓價可以率先尋底成功。新界
東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８９﹒３４點，按周升１﹒３７％，結束２周連跌。九龍ＣＣＬ
　Ｍａｓｓ報１７７﹒６７點，按周升２﹒０３％，升幅近２２周最大，結束２周連跌。港島
ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８５﹒３５點，按周跌２﹒６８％。（ｃｌ）

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