《本港樓市》中原ＣＣＬ按周升０﹒２４％，結束兩連跌

《經濟通通訊社１１日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）最新

報１７７﹒８５點，按周升０﹒２４％，中止兩周連跌。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指

出，自疫情反撲開始，樓價出現短暫調整，ＣＣＬ由１８１點回軟至１７８點水平，７周累跌

２﹒１６％。但近３周ＣＣＬ在１７７點到１７８點之間窄幅爭持，有尋底跡象，加上成交明顯

增多，低價筍盤消耗盡後，展望中秋前後樓價重拾升軌。



＊放寬防疫影響１０月上旬開始反映＊



他續稱，下周二（１５日）起政府部門全面恢復正常服務，９月１１日起政府再放寬防疫措

施，本地經濟活動逐步正常化，有利樓市，對樓價的影響將於１０月上旬公布的ＣＣＬ開始反映

。

本周ＣＣＬ三大整體指數齊升，終止了連續２周齊跌。中原城市領先指數ＣＣＬ最新報

１７７﹒８５點，按周升０﹒２４％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１８０﹒７４點，按周升０﹒２９％。ＣＣＬ（中小型單位）報１７８﹒３０點，按周升

０﹒２９％。

ＣＣＬ（大型單位）報１７５﹒５７點，按周跌０﹒０２％，近５周走勢持續一升一跌，並

繼續在１７５點水平徘徊。



＊港島樓價跌，其餘三區升＊



四區方面，上周三區跌一區升，今周三區升一區跌。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１６３﹒２２點，按周升０﹒５３％，終止４周連跌，預期新界西樓價可以率先尋底成功。新界

東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８９﹒３４點，按周升１﹒３７％，結束２周連跌。九龍ＣＣＬ

Ｍａｓｓ報１７７﹒６７點，按周升２﹒０３％，升幅近２２周最大，結束２周連跌。港島

ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８５﹒３５點，按周跌２﹒６８％。（ｃｌ）

