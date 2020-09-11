《再戰明天》下周聯儲局、澳洲和英央行議息，日本自民黨選總裁

《經濟通通訊社１１日專訊》下周，美國聯儲局公布利率決定，美聯儲主席鮑威爾舉行記者
會。此外，澳洲央行和英倫銀行亦議息。
＊日本自民黨總裁選舉＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明日（１２日），歐洲央行副總裁德金多斯出席非正式歐
盟財長會議。
下周一（１４日），日本自民黨總裁選舉。
下周一展開國際原子能機構（ＩＡＥＡ）理事會會議（至９月１８日）。
８：００ｐｍ，歐洲央行管委暨愛爾蘭央行總裁馬赫盧夫就「新冠疫情與貨幣政策的未來」
發表講話。
＊美國公布８月財政預算月報＊
在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國公布８月財政預算月報，料財赤由２００３億美元擴
大至２３５４億美元。
下周一早上９：３０ａｍ，中國公布８月新屋價格。４：３０ｐｍ，香港公布第二季工業生
產和生產者物價指數。
５：００ｐｍ，歐元區公布７月工業生產（經季節調整），月率料由９﹒１％降至２﹒７％
；年率跌幅料由１２﹒３％收窄至８﹒８％。
＊新昌創展派業績＊
在本港，下周一公布業績的公司有：新昌創展控股（０１７８１）和泰錦控股
（０８３２１）等。（ｈｏ）
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