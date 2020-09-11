《再戰明天》下周聯儲局、澳洲和英央行議息，日本自民黨選總裁

《經濟通通訊社１１日專訊》下周，美國聯儲局公布利率決定，美聯儲主席鮑威爾舉行記者

會。此外，澳洲央行和英倫銀行亦議息。



＊日本自民黨總裁選舉＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明日（１２日），歐洲央行副總裁德金多斯出席非正式歐

盟財長會議。

下周一（１４日），日本自民黨總裁選舉。

下周一展開國際原子能機構（ＩＡＥＡ）理事會會議（至９月１８日）。

８：００ｐｍ，歐洲央行管委暨愛爾蘭央行總裁馬赫盧夫就「新冠疫情與貨幣政策的未來」

發表講話。



＊美國公布８月財政預算月報＊



在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國公布８月財政預算月報，料財赤由２００３億美元擴

大至２３５４億美元。

下周一早上９：３０ａｍ，中國公布８月新屋價格。４：３０ｐｍ，香港公布第二季工業生

產和生產者物價指數。

５：００ｐｍ，歐元區公布７月工業生產（經季節調整），月率料由９﹒１％降至２﹒７％

；年率跌幅料由１２﹒３％收窄至８﹒８％。



＊新昌創展派業績＊



在本港，下周一公布業績的公司有：新昌創展控股（０１７８１）和泰錦控股

（０８３２１）等。（ｈｏ）

