《小傳日記》科指回勇賭仔彈，魚缸拗腰升勢返！

《小傳日記》隔晚花旗魚缸又坐過山車，一開波彈完即散，收市三大指數全線報跌，道指插

逾四百點。不過缸友們又唔需要太擔心，事關香江魚缸今朝反覆造好，高開３９點後雖然一度轉

跌２０點，低見２４２９３點，隨後大市回勇拗腰彈起，中午收升過百點。午後有賭仔領跑，加

上美股期貨造好，大市都零舍生猛，仲升破上午高位，最多升２５９點，高見２４５７２點，距

離百天線（約２４６５７點）唔夠１００點。最終收報２４５０３，升１８９點或升近１巴仙，

不過成交繼續縮水，今日得９６０﹒５０億銀，再縮水近８巴仙。國企指數報９７５２，升６８

點或升近１巴仙。連跌六日的恆生科指都回升兼重上七千點大關，收報７１７８點，升１７８點

或升近３巴仙。

Ａ場止跌回升，上證綜指報３２６０，升２５點或升近１巴仙；深證成指報１２９４２，升

２００點或升近２巴仙；成交得返６８４５億人仔，按日大減接近兩成二，創６月１０日以來成

交新低。

藍籌股壁壘分明，舊經濟股明顯無力，大笨象（００００５）軟近半巴仙，報３２﹒２５銀

；工行（０１３９８）同樣軟近半巴仙，報４﹒３銀；建行（００９３９）跌近１巴仙，報

５﹒３９銀；中石化（００３８６）滑近１巴仙，報３﹒３９銀。而比較後生嘅新經濟股出力撐

市，包括騰訊（００７００）飛起近２巴仙；而港交所（００３８８）升近２巴仙，報３６９銀

；ＡＩＡ（０１２９９）升近１巴仙，報８０﹒３５銀。



＊科網佬彈升恆騰升最勁，出貨量下滑手機佬狡猾＊



隔晚花旗國孖屐又再震盪，科網佬跌完仲未企穩，不過亞洲時段納指期貨反彈，科技佬亦借

勢彈一彈。三十隻科技指數成份股入面，八成魚毛都有得升，其中恆騰網絡（００１３６）中午

公布，正初步洽商一項潛在收購交易，該股早段已落鑊熱身，全日飆近四成八，報０﹒３１銀。

ＡＴＭＸ齊齊向上，據報沙特主權基金公共投資基金、淡馬錫等等大金主都考慮投資螞蟻集團

ＩＰＯ，阿里巴巴（０９９８８）升逾１巴仙，報２６６銀；美團點評（０３６９０）踢高逾４

巴仙，報２４２﹒８銀；小米（０１８１０）走高近４巴仙，報２３﹒２５銀；眾安在綫

（０６０６０）走高近３巴仙，報４４﹒６５銀。

神州信通院公布，今年８月神州手機總體出貨量２６９０﹒７萬部，按年跌近一成三，而今

年首八月總體出貨量按年跌近兩成。手機設備佬先跌後回，舜宇光學（０２３８２）走高逾１巴

仙，報１１８﹒３銀；丘鈦科技（０１４７８）揚逾２巴仙，報９﹒２２銀；比亞迪電子

（００２８５）漲近２巴仙，報３７﹒９銀；瑞聲科技（０２０１８）無升跌，報４５﹒７銀。



＊券商撐到行賭佬搵真銀，買樓多限制內房失時勢＊



中銀國際恢復跟蹤四隻馬交佬，今日股價齊齊造好。金沙（０１９２８）獲予「買入」評級

，飆逾４巴仙，報３３﹒７５銀，係最佳表現藍戰士；銀娛（０００２７）都係「買入」評級，

走高逾３巴仙，報５９﹒８銀；美高梅（０２２８２）獲恢復「持有」評級，漲近４巴仙，報

１０﹒６銀；澳博（００８８０）亦獲「買入」評級，彈逾２巴仙，報１０﹒６２銀；永利澳門

（０１１２８）急漲逾４巴仙，報１４﹒１８銀；新濠國際（００２００）跟升逾２巴仙，報

１６﹒６銀。

深圳計劃推出措施堵塞「假離婚」炒樓漏洞，另外早前恆大（０３３３３）公布七折賣樓之

後，有傳碧桂園（０２００７）等房企亦有減價壓力，內房佬普遍腳軟，華潤置地

（０１１０９）走低唔夠半巴仙，報３４﹒７銀；世茂集團（００８１３）潛水逾１巴仙，報

３３﹒０５銀；神州金茂（００８１７）撻低近２巴仙，報４﹒７５銀；碧桂園軟唔夠１巴仙，

報９﹒６銀；恆大漲逾１巴仙，報１６﹒３元。



＊汽車銷量增車佬真開心，藥明成新貴股價好靚仔＊



中汽協公布８月份汽車銷售按年升一成二，而且銷售及產量已經連續５個月呈現增長，車佬

個個都開開心心，吉利汽車（００１７５）升近３巴仙，報１６﹒２銀。有傳比亞迪

（１２１１）向戴姆勒供應磷酸鐵鋰刀片電池，比亞迪飆逾７巴仙，報８７﹒１５銀，以現價計

，該股暫連升２日，累計升幅逾一成；北京汽車（０１９５８）跳高逾２巴仙，報３﹒３８元；

長城汽車（０２３３３）飛起逾３巴仙，報９﹒４８銀；華晨中國（０１１１４）漲逾１巴仙，

報６﹒７５元。

藥明生物（０２２６９）成為恆指新貴之後，股價都似乎有好表現，今日跳高升近４巴仙，

報１８４﹒３元；康希諾生物（０６１８５）漲逾６巴仙，報１７８銀；信達生物

（０１８０１）同樣抽高近３巴仙，報５６﹒２銀；不過沛嘉醫療（０９９９６）就微跌逾半巴

仙，報２７﹒２５銀。周末愉快，請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

