  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/09/2020 14:30

【虛銀大戰】虛擬銀行陸續登場吸納存款，邊間息率最級引？

　　《經濟通通訊社記者金雪凝１１日報道》香港首間虛擬銀行眾安銀行（ＺＡ　Ｂａｎｋ）自
今年３月正式開業後，半年來多間虛擬銀行陸續加入市場，並紛紛各出其謀，推出高息定存或活
期存款等不同優惠，吸納客戶開戶及存款。
　
＊ＷｅＬａｂ以參加人數決定年利率＊
　
　　目前已開業的虛擬銀行中，ＺＡ　Ｂａｎｋ、ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ及天星銀行均有推出定
期存款產品及優惠。港產虛擬銀行ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ（匯立銀行）近期更推出快閃ＧｏＳａ
ｖｅ定存優惠，年利率為９﹒８％。每天不定期於手機應用程式推出優惠一次。每人每次可存入
的最高金額為１萬元，存款期為兩個月，每次最高人數５０人。倘若獲得一次優惠，１萬元的存
款可賺得１６３元的利息。
　
＊因技術問題停止快閃定存優惠＊
　
　　不過，優惠推出首日，銀行的手機應用或無法登入，該行回應稱，活動反應超乎預期般熱烈
，導致系統遇到負荷上的問題。該行事後在社交網站上指，該行指，經過深思熟慮以及聽取客戶
意見後，決定為有關優惠先進行更多壓力測試，再決定是否繼續、或者再進行其他推廣活動。
　　事實上，該行在開業初期，其定期存款策略已有別於其他銀行，定存以人數去決定息率，年
利率最高達１﹒５％。最低存款額為１０元，並有兩次提前取款的機會。
　
＊ＺＡ　Ｂａｎｋ定存最低存款額１元＊
　
　　除了以高息吸引客戶存款，率先開業的ＺＡ　Ｂａｎｋ就以最低定期存款額去作招徠。客戶
只需１元，即可於該行開立定期存款帳戶。當中，敘造３個月期港元定存，年利率為
１﹒０８％。
　
＊天星銀行提供一星期定存＊
　
　　至於由小米集團（０１８１０）及尚乘集團合組的天星銀行，開業至今約３個月，該行提供
最少一星期，最長為１２個月的存款期，年利率最高可達０﹒９５％，最低存款額為１０００元

　
＊工銀１０﹒８厘息挑戰虛銀，分析指傳統銀行無空間大調整定存息率＊
　
　　不過，目前香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）處於較低水平，傳統銀行中，工銀亞洲日前推
出手機銀行多人同行的優惠，３個月定期存款最高年利率１０﹒８％，其他大型銀行未見跟隨上
調息率。華僑永亨銀行經濟師李若凡接受本通訊社電話訪問時表示，自８月底以來，陸續有新股
來港上市，加上９月有季結等季節性因素，１０月份亦將有大型新股上市，導致市場擔心資金收
緊，銀行因而提前部署，調整定存息率以吸引資金。
　　她認為，上調存款息率屬心理因素，現時銀行體系總結餘已升穿２０００億元，整體流動性
仍然充裕，相信傳統銀行的存款利息未有太大空間作大調整，而虛擬銀行以高息存款吸引客戶，
屬自身策略。

＊天星銀行活期儲蓄存款年息最高達３﹒６厘＊

　　至於其餘已開業的虛擬銀行，由中銀香港（０２３８８）、京東數科及怡和集團開設的
ｌｉｖｉ，目前僅推出活期儲蓄產品，存款結餘首５０萬元，年利率０﹒５％，餘額則為
０﹒０１％。
　　日前宣布開業、由渣打香港、電訊盈科（００００８）、香港電訊（０６８２３）及攜程金
融合組的Ｍｏｘ，則推出該行所有戶口合計１００萬元或以下的存款，均可每日賺取年利率１％
的利息。此外，ＺＡ　Ｂａｎｋ及天星銀行亦有提供活期儲蓄產品，年利率最高達３﹒６％。

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/09/2020
《嚟緊炒Ｄ乜》天能分拆電池業務科創板上市料成事　博炒上15元
財經熱話11/09/2020
【虛銀大戰】虛擬銀行陸續登場吸納存款　邊間息率最級引？
生財有道11/09/2020
【自願醫保】同你格下價！　邊間減咗價？
財經熱話11/09/2020
【新地績後】新地年度少賺四成八　半日反覆靠穩　花旗續籲買入
FOCUS11/09/2020
【FOCUS】華為推「全場景」鴻蒙　聚星火啟示晶片突破
開市Good Morning11/09/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：騰訊近五百元短線博反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【DIVA Channel】賞型格KitchenAid電焗爐

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金