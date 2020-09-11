【虛銀大戰】虛擬銀行陸續登場吸納存款，邊間息率最級引？

《經濟通通訊社記者金雪凝１１日報道》香港首間虛擬銀行眾安銀行（ＺＡ Ｂａｎｋ）自

今年３月正式開業後，半年來多間虛擬銀行陸續加入市場，並紛紛各出其謀，推出高息定存或活

期存款等不同優惠，吸納客戶開戶及存款。



＊ＷｅＬａｂ以參加人數決定年利率＊



目前已開業的虛擬銀行中，ＺＡ Ｂａｎｋ、ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ及天星銀行均有推出定

期存款產品及優惠。港產虛擬銀行ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ（匯立銀行）近期更推出快閃ＧｏＳａ

ｖｅ定存優惠，年利率為９﹒８％。每天不定期於手機應用程式推出優惠一次。每人每次可存入

的最高金額為１萬元，存款期為兩個月，每次最高人數５０人。倘若獲得一次優惠，１萬元的存

款可賺得１６３元的利息。



＊因技術問題停止快閃定存優惠＊



不過，優惠推出首日，銀行的手機應用或無法登入，該行回應稱，活動反應超乎預期般熱烈

，導致系統遇到負荷上的問題。該行事後在社交網站上指，該行指，經過深思熟慮以及聽取客戶

意見後，決定為有關優惠先進行更多壓力測試，再決定是否繼續、或者再進行其他推廣活動。

事實上，該行在開業初期，其定期存款策略已有別於其他銀行，定存以人數去決定息率，年

利率最高達１﹒５％。最低存款額為１０元，並有兩次提前取款的機會。



＊ＺＡ Ｂａｎｋ定存最低存款額１元＊



除了以高息吸引客戶存款，率先開業的ＺＡ Ｂａｎｋ就以最低定期存款額去作招徠。客戶

只需１元，即可於該行開立定期存款帳戶。當中，敘造３個月期港元定存，年利率為

１﹒０８％。



＊天星銀行提供一星期定存＊



至於由小米集團（０１８１０）及尚乘集團合組的天星銀行，開業至今約３個月，該行提供

最少一星期，最長為１２個月的存款期，年利率最高可達０﹒９５％，最低存款額為１０００元

。



＊工銀１０﹒８厘息挑戰虛銀，分析指傳統銀行無空間大調整定存息率＊



不過，目前香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）處於較低水平，傳統銀行中，工銀亞洲日前推

出手機銀行多人同行的優惠，３個月定期存款最高年利率１０﹒８％，其他大型銀行未見跟隨上

調息率。華僑永亨銀行經濟師李若凡接受本通訊社電話訪問時表示，自８月底以來，陸續有新股

來港上市，加上９月有季結等季節性因素，１０月份亦將有大型新股上市，導致市場擔心資金收

緊，銀行因而提前部署，調整定存息率以吸引資金。

她認為，上調存款息率屬心理因素，現時銀行體系總結餘已升穿２０００億元，整體流動性

仍然充裕，相信傳統銀行的存款利息未有太大空間作大調整，而虛擬銀行以高息存款吸引客戶，

屬自身策略。



＊天星銀行活期儲蓄存款年息最高達３﹒６厘＊



至於其餘已開業的虛擬銀行，由中銀香港（０２３８８）、京東數科及怡和集團開設的

ｌｉｖｉ，目前僅推出活期儲蓄產品，存款結餘首５０萬元，年利率０﹒５％，餘額則為

０﹒０１％。

日前宣布開業、由渣打香港、電訊盈科（００００８）、香港電訊（０６８２３）及攜程金

融合組的Ｍｏｘ，則推出該行所有戶口合計１００萬元或以下的存款，均可每日賺取年利率１％

的利息。此外，ＺＡ Ｂａｎｋ及天星銀行亦有提供活期儲蓄產品，年利率最高達３﹒６％。

