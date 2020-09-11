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即市新聞

11/09/2020 09:40

《真知灼見－溫灼培》歐央行議息後對歐元的啟示

　　《真知灼見》歐央行於昨晚（１０日）議息會後，一如預期維持所有貨幣政策不變。在其聲
明中，歐央行行長拉加德指，受疫情及不同國家的禁令影響，區內經濟的復甦步伐仍是相當不穩
定。不過，如與７月當時的議息會相比，數字上卻顯示出現今經濟確有所好轉。現在歐央行估計
區內今年經濟將收縮８％，這明顯相較７月當時估計有機會收縮８﹒７％有所改善。

　　至於市場最關心的匯率問題，拉加德指會上曾作出討論，並指會密切注視匯率變化對通脹帶
來的影響（強歐元可遏抑入口價格，從而壓低通脹），但就指出歐央行不會有政策專門針對匯率
變化。對此，市場認為拉加德在匯率問題上，其言論相對溫和。也解釋了為何議息會後歐元匯價
一度重上１﹒１９０美元的原因。但今早於亞洲市場所見，歐元匯價明顯轉弱，跌返靠近
１﹒１８美元水平。一點必須理解，要歐元進一步上升，美元的地位必須受到更大挑戰及蠶食，
但現階段這因素是缺乏。

　　不排除歐元暫於１﹒１７　１﹒２０美元間上落，待電子化人民幣推出，使美元地位受挑戰
，屆時當美元整體匯價進一步走弱，歐元才有望上破１﹒２０美元阻力。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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