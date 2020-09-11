《股市一周》港股全周窄幅波動累跌１９２點，科指跑輸急挫逾５％

《股市一周》本周初段美國政府新財政刺激方案仍然未通過，以及市場避險氣氛持續，美股

繼續大跌，港股以及科技股且高估值板塊跟跌。惟周四（１０日）始美股開始見喘定，當中不少

科技股由於錄得約一成兩成累計跌幅，吸引不少資金「撈底」，納指帶頭反彈，帶動港股本周跌

幅收窄。總結恆指全周跌１９２點，收報２４５０３點。然而，科指收報７１７８點，全周跌

４０９點。

周一（７日）市場仍擔心高失業率不利美國經濟復甦，美股三大指數隔晚反覆向下，拖累港

股最終收報２４５８９，跌１０５點。

周二（８日），歐洲主要股市造好受惠歐元區投資者信心連續５個月改善，加上中資金融股

造好，港股收報２４６２４點，升３４點。

周三（９日），隔晚科技股跌勢未止，加上美國政府新財政刺激方案仍然未通過，拖累港股

跌收跌１５５點收報２４４６８點。

周四（１０日），隔晚美股歷三日跌勢後反彈，加上阿斯利康將於下周初恢復肺炎疫苗臨床

試驗，帶動市場氣氛向好，惟港股先升後跌１５５點收２４３１３點。

本日多隻大型科技股反彈，加上賭股及舊經濟股亦見資金流入，港股全日反彈升１８９點收

報２４５０３，主板成交９６０﹒５０億元。國企指數報９７５２，升６８點或升０﹒７１％。

恆生科技指數終止六連跌，報７１７８點，升１７８點或升２﹒５５％。

總結一周，港股在２４２１３點至２４９０８點區間波動，上下波幅只有６９５點，全周跌

１９２點或０﹒７８％。日均主板成交約１２３９﹒０６８億元，較上周少２６﹒２％。國指收

報９７５２點，全周跌１３１點或１﹒３３％，全周在９６５１至９９３８之間波動。科指收報

７１７８點，全周跌４０９點或５﹒４％，全周在９６０６至７４８７之間上落。



＊內需股熱炒，農夫山泉收高招股價近六成三＊



內需股本周熱炒。內地飲料製造龍頭農夫山泉（０９６３３）本周二掛牌本周收報３５元較

招股價２１﹒５元高６２﹒７％；百勝中國（０９９８７）昨掛牌本周收報３９７元較招股價

４１２元低３﹒６％；中金指海底撈（０６８６２）快於預期的擴張速度、在疫情下潛在的市場

整合，以及公司長期投資的價值，調升公司目標價９％至５７﹒１港元，維持跑贏大市評級。全

周升４﹒７７％，報５６元；九毛九（０９９２２）跌２﹒３３％，報１６﹒８元；頤海國際

（０１５７９）跌４﹒７２％，報１１３﹒１元。



汽車股此星期跑贏大市。先有發改委產業發展司稱必須加快推進汽車產業創新發展，後有中

汽協公布８月汽車銷量按年增１１﹒６％消息。向戴姆勒提供磷酸鐵鋰（ＬＦＰ）刀片電池的比

亞迪股份（０１２１１）獲美銀唱好，維持其「買入」評級，以反映電動車銷量在下半年回復按

年正數增長，目標價由１０７元升至１０８元；麥格理將其今年盈利預測大幅上調７５％，目標

價由２８﹒３元大幅提升至８１﹒７元，評級由「跑輸大市」上調至「中性」。全周升

６﹒３５％，報８７﹒１５元。

長汽（０２３３３）表現標青，更分別獲花旗及瑞信唱好，目標價分別升至１０﹒９４元及

１１元。全周升５﹒４５％，報９﹒４８元，盤中高見９﹒６８元創近３年高位。吉利汽車

（００１７５）軟０﹒８６％，報１６﹒２元。



＊科技股大挫，美團挫逾７％小米跌半成＊



受納指拖累科技股本周大挫。阿里巴巴（０９９８８）跌２﹒９２％，報２６６元；美團點

評（０３６９０）跌７﹒２６％，報２４２﹒８元；小米集團（０１８１０）跌５﹒１％，報

２３﹒２５元；京東集團（０９６１８）跌４﹒１６％，報２９５元為本周最差國指股；騰訊控

股（００７００）軟０﹒３９％，報５１６元。恆騰網絡（００１３６）中午公布，正在初步洽

商一項潛在收購交易，全周飆兩成四報０﹒３１元，為本周表現最好科指成分股。

據報指中國民航現時每日航班量已回恢復至疫前九成，文旅部倡有序恢復旅遊市場航空股本

周普遍逆市上揚。中國國航（００７５３）升２﹒７４％，報５﹒６３元；中國東方航空股份

（００６７０）升９﹒４８％，報３﹒５８元；南方航空股份（０１０５５）升６﹒０３％，報

４﹒５７元。



＊中央續籲集採醫用耗材，微創累瀉近一成半＊



國務院副總理韓正指出要加快擴大集採範圍，著力破解醫用耗材標準不一、分類不清等問題

，扎實做好心臟支架集中帶量採購工作。醫療器械股普遍繼續捱沽，微創醫療（００８５３）跌

１４﹒９２％，報３１﹒６５元；愛康醫療（０１７８９）跌４﹒１３％，報１９﹒０４元；春

立醫療（０１８５８）跌１３％，報３７﹒８元；威高股份（０１０６６）跌１１﹒４８％，報

１６﹒５元；啟明醫療（０２５００）微升０﹒４１％，報７３﹒９元。

警方昨日拘捕１５人，指他們涉嫌於８月１０日至１２日，總共買賣逾１﹒３萬次壹傳媒

（００２８２）股份，涉及１６﹒９億股。警方指，相關事件涉及不同的違法行為。壹傳媒本周

四曾飆約９６％高見０﹒５９元。全周微跌４﹒３５％，報０﹒３３元。（ｋｓ）

