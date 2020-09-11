《宏觀理財－冼健岷》抗通脹ｉＢｏｎｄ以外的選擇

《宏觀理財》近日利率低企，未來一段時間之內相信還會持續。皆因美國聯儲局主席鮑威爾

剛於８月底舉行的全球央行年會（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ

Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ）上宣布，聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）已通過了《長期目標及貨幣政

策策略》兩項修訂，一是實現就業最大化，二是通脹目標從不超越２％，改為「平均」不超越

２％，即是容許通脹短期高於２％；隨著當地失業率高企於二戰後的新高，通脹率則在１％水平

，意味加息之日遙遙無期。

在此利率不知何時回升的時候，財政司司長陳茂波早於今年《財政預算案》已預告，將重啟

停發了３年的「通脹掛勾債券」（ｉＢｏｎｄ）計劃，市場預期今個月內將可敲定所有細節甚至

進行認購。

據知最新一批ｉＢｏｎｄ的發行條款，與過往６期一樣－每手１萬港元，年期為３年，每６

個月派息一次，利息與最近６個月公布的綜合消費物價指數（ＣＰＩ）的平均按年變動掛勾，政

府提供「包底」利率１厘；可在港交所進行二手買賣。



＊隨時只得１％保證回報＊



翻查過往６期ｉＢｏｎｄ的派息記錄，以年率計從來未低於１厘，最低已是最後一期即

２０１９年到期的第二次派息，年息率為１﹒０２厘；最高則是第一期即２０１４年到期的第一

次派息，年息率高達６﹒０８厘。

不過，今時已經不同往日。政府近日將２０２０年全年基本通脹率預測下調，雖然仍達

１﹒８％，可是，根據統計處最新公布，７月份綜合消費物價卻錄得按年下跌２﹒３％，反映香

港陷於通縮，這是由於７月政府代繳公營房屋租金，以及房協豁免乙類屋邨租戶三分二租金；即

使剔除所有政府一次性紓困措施的影響，７月份綜合消費物價指數按年亦只上升０﹒２％，因為

外出用膳價格下跌和本地交通費用跌幅擴大所致。

隨著與ｉＢｏｎｄ派息掛勾的綜合消費物價指數，乃計及政府紓困措施，如果未來政府再推

出紓困措施，或指數組成項目的物價錄得下跌，未來通脹率實在難以大升；換句話說，買入最新

一期ｉＢｏｎｄ，可能只能賺取保證回報１％而已。



＊其他保守型理財工具之選＊



其實，除了ｉＢｏｎｄ，政府今年仍會持續發行銀色債券，條款與ｉＢｏｎｄ差不多，也是

每手１萬元，年期為３年，每６個月派息一次，息率與通脹掛勾，不過，保證息率就達３％，因

此，年滿６５歲的收息一族，不妨留意這款俗稱為「長者ｉＢＯＮＤ」的產品。

最後一提，市場上還有不少提供保證回報的保守型理財工具，例如短期儲蓄保險，供款期短

至兩、三年，保單期滿期為三至五年，期內萬一身故，可獲賠償；期滿之後，投保人則可取回本

金及保證回報，以至非保證的紅利，總回報可達兩、三厘－既有人壽保障，又可達致資產增值，

不失為穩健之選，唯一考慮是入場門檻較ｉＢｏｎｄ為高，投保人需評估自己的財政實力。另外

值得留意的是，隨著目前正值低息時期，總回報達兩、三厘的短期儲蓄保險選擇不多，難以貨比

三家。《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

