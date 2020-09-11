《積金有道－劉家怡》勞資雙方疫情下處理強積金良策

《積金有道》新型冠狀病毒病已經持續好一段時間，疫情導致不少企業於經營上面臨挑戰，

對就業市場亦帶來一定衝擊。疫情不但影響市民的日常生活，原來僱主和打工仔強積金供款安排

，亦有可能受到影響，本文會抽一些重點作分享。



＊調整僱員薪酬，僱主應留意強積金安排＊



受疫情影響，部分人過去大半年或許經歷過無薪假期、減薪，甚至停薪留職等應對措施。我

們提醒僱主在為員工工作安排作出調整的同時，在強積金層面亦不能掉以輕心。由於僱員的每月

入息與強積金供款額息息相關，僱主須謹記要向所屬強積金計劃的受託人，提供相關僱員的正確

入息資料，避免出現錯誤供款，或被誤作拖欠供款等情況。

舉例，公司若要求員工９月份停薪留職，僱主應在相關供款期的供款結算書上僱員有關入息

一欄填上「零」。若果有員工離職，僱主需為相關僱員作最後一期供款，並向受託人提交離職通

知書。



＊僱員及自僱人士的強積金安排＊



從事不同行業的市民亦要留意自己的強積金供款安排。以食肆為例，在政府的防疫政策下，

很多食肆不得不變陣，轉型主攻外賣自救，而在此情況下，亦催生了送餐員等職位的就業機會。

現時有些送餐員受僱於餐廳，屬餐廳僱員；亦有些會以自僱人士身份與外賣平台合作送外賣，那

麼他們需不需要作強積金供款呢？

根據強積金相關法例，除獲豁免人士外，凡年滿１８歲至未滿６５歲的一般僱員、臨時僱員

以及自僱人士，均須在指定的時限內參加強積金計劃。若果送餐員以一般僱員身份受僱於餐廳，

而每月有關入息低於７１００元，便毋須作強制性供款，不過其僱主仍然要為其作供款，供款額

是僱員有關入息的５％；如果每月有關入息介乎７１００－３００００元之間，僱主及僱員雙方

供款額均是送餐員有關入息的５％；若每月有關入息高於３００００元，雙方供款額均為

１５００元。

如送餐員與某公司簽訂服務合約，但並非該公司的僱員，會被視為自僱人士，須以自僱人士

的身份，於指定的時限內為自己登記參加強積金計劃並作出供款。

政府年初推出第一期保就業計劃，亦有向合資格自僱人士發放資助，部分自僱人士在此之前

可能未有以「自僱人士」身份開設強積金戶口，以致錯過有關資助。事實上，自僱人士不論工時

及收入多少，也應該保持良好儲蓄習慣，定期作強積金供款，以保障自己的退休生活。

希望上述的解說，能為僱主和僱員提供更多資訊，讓大家在疫情下更能有序和按法例處理強

積金供款事宜。《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》

