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即市新聞

11/09/2020 10:42

《品中資－羅國森》小米（０１８１０）何止雙倍奉還！

　　《品中資》２０１９年初時，我在本欄提過，有３隻股票可以替投資者賺到一倍的回報，因
為２０１８年時，這些股票都經歷了一次大跌。該３隻股票分別是石藥集團（０１０９３，下稱
石藥）、吉利汽車（００１７５，下稱吉利）和小米集團（０１８１０，下稱小米）。

　　到這一刻為止，該３隻股票都已經從低位，曾經升過一倍或以上的幅度；只不過，有些未能
維持吧了！當中最早「雙倍奉還」的是吉利，２０１９年初時，吉利股價大約跌至１０元左右，
但同年４月，股價已經升至２０元附近。只是她其後的股價十分波動，今年３月市況最差時，股
價又再跌穿１０元。但之後強力反彈，７月中時又再升至近２０元水平，即是兩度回升了一倍。
不過，相信沒有人會這麼幸運，能夠連續食兩次「滿胡」吧！該股昨日收報１６元。

　　至於石藥，２０１９年初時的股價，最低跌至８元左右，但同年１２月，股價已經升至
１７元水平，剛好升了一倍。而其後她的走勢也有點像吉利，因為在今年３月市況最差時，石藥
的股價也曾下挫至１０元附近水平，到了７月中，股價又升至接近１８元水平，雖不致於再度「
雙倍奉還」，但升幅也有約八成。該股昨日收報１５﹒４８元。

　　至於我最有信心的小米，在我寫完該篇品評之後，股價再從年初時的１２元左右，反覆跌至
同年年底的８元多水平。我知道，有些人在１２元附近入貨的，眼看她持續下跌，也要舉手投降


　　踏入２０２０年之後，小米股價終於轉強，從年初的１０元水平再起步，３月份時反覆跌回
１０元的起步點，但之後就愈升愈有，也愈升愈急。到了本月２日，創下２６﹒９５元的歷史高
位，之後才回吐，小米昨日收報２２﹒４５元。

　　以２０１９年初的股價１２元計，如果不被她震走的話，也一度已有逾倍回報。如果夠膽在
８元水平買入的話，更何止「雙倍奉還」？更重要的是，這隻藍籌新貴還有一些利好因素支持，
所以，她的股價不至於石藥和吉利一樣，升完又再跌過。
　
＊揸小米先苦後甜＊
　
　　我只可以說，揸小米的投資者，絕對是先苦後甜的。而且，那段苦日子為時也很長，真的不
易捱。２０１９年當股價最弱時，主席雷軍表示一年內不會減持，以及公司連續多次回購股份，
也無濟於事！但我相信，這３隻股票之中，也以小米的前景最好，未來股價應該不止「雙倍奉還
」的！

　　短期刺激小米股價上升因素是第二季業績超出市場預期，以及本周一（７日）起正式染藍，
又或者華為遭美國抵制，利好小米的手機銷售等等。

　　但前者來說，我認為，小米的次季業績是好，但又不致於十分好，因為按年比較，她的半年
經調整淨利潤（用經調整的淨利潤作比較會較合理，免卻一些非現金的盈虧影響業績），其實只
是持平。而單計第二季的經調整淨利潤，今年的３３﹒７億，比去年同期的３６﹒４億，其實是
下跌７﹒５％的。當然，環比計，即是跟今年首季比較，是升了四成七，但都是因為首季的表現
特別差而已。小米的經營，從投資角度，最令我不安的，就是佔業務六成收入的手機，毛率率十
分低。但上市後，這個情況確實有改善，去年第二季的手機毛利率回升至８﹒１％，今年第二季
，因為加強了網購的促銷，令到毛利率又回落至７﹒２％。

　　幸好，另一邊廂，小米會陸續推出一些高價手機，尤其在歐洲市場，因此，預期手機的毛利
率可以緩緩上升。這一刻，手機業務仍然是小米的核心業務，毛利率能持續改善是重要的。
　　
　　當然，我看好小米，主要是看好她的ＩｏＴ與生活消費品的業務，例如智能電視和其他家居
電器。這方面的毛利率相對合理，最新是１１﹒４％，而且增長迅速，現在已佔小米約兩成八收
入。我認為，這是未來幾年，小米的增長動力來源。

　　至於毛利率最高的業務，小米歸納為互聯網服務，毛利率達六成，但現在只佔小米總收入的
一成一。這些業務包括電腦╱手機遊戲、廣告和金融科技。如果大家有買騰訊
（００７００），就知道，這幾項業務正正就是騰訊的主要業務。當然，這部分業務跟騰訊比較
，可謂小巫見大巫。但長遠來說，這方面的業務正是小米未來的希望。
　
＊主席豪言尚未兌現＊
　
　　我曾經指出過，小米明顯是有蘋果公司的影子，大家都是靠手機硬件起家，但蘋果走高檔路
線，而小米則走大眾化路線，或以此來起步，避免跟蘋果正面競爭，但當站穩陣腳後，也會逐步
調高檔次。

　　如果小米能夠到做蘋果的一半，已經很了不起了，因為蘋果已經從硬件，過渡至「收租佬」
，因為她的ＡｐｐＳｔｏｒｅ，ｉＣｌｏｕｄ和Ａｐｐｌｅ　Ｍｕｓｉｃ等服務，都是「坐著收
錢」的生意。

　　小米股價在上市首年，可以用「撲朔迷離」來形容，由招股價１７元起步（本來招股價上限
是２２元，由於招股反應未如理想，最終以下限的１７元定價），上市首日跌破招股價（收報１
６﹒８元），但不久又重拾升勢，一度升越２２元，但其後一年，股價無以為繼，無論公布的業
績多理想，管理層如何信誓旦旦，主席確保不減持，以至公司直接回購股份，都不能支持股價。

　　但今年中之後，小米好像脫離了這些魔咒，股價像脫彊野馬般急升。這一刻，我相信，現時
小米的股價，開始「感動人心」了。但主席雷軍在小米上市首日許下的承諾（令上市首日就支持
小米的股東，可以得到倍計的回報），至今仍有一段距離。以此伸算，小米要升至３４元以上才
令主席兌現承諾呢！

　　我們拭目以待吧，但我是有信心的！《經濟通通訊社資深分析員　羅國森》
　
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