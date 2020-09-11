《品中資－羅國森》小米（０１８１０）何止雙倍奉還！

《品中資》２０１９年初時，我在本欄提過，有３隻股票可以替投資者賺到一倍的回報，因

為２０１８年時，這些股票都經歷了一次大跌。該３隻股票分別是石藥集團（０１０９３，下稱

石藥）、吉利汽車（００１７５，下稱吉利）和小米集團（０１８１０，下稱小米）。



到這一刻為止，該３隻股票都已經從低位，曾經升過一倍或以上的幅度；只不過，有些未能

維持吧了！當中最早「雙倍奉還」的是吉利，２０１９年初時，吉利股價大約跌至１０元左右，

但同年４月，股價已經升至２０元附近。只是她其後的股價十分波動，今年３月市況最差時，股

價又再跌穿１０元。但之後強力反彈，７月中時又再升至近２０元水平，即是兩度回升了一倍。

不過，相信沒有人會這麼幸運，能夠連續食兩次「滿胡」吧！該股昨日收報１６元。



至於石藥，２０１９年初時的股價，最低跌至８元左右，但同年１２月，股價已經升至

１７元水平，剛好升了一倍。而其後她的走勢也有點像吉利，因為在今年３月市況最差時，石藥

的股價也曾下挫至１０元附近水平，到了７月中，股價又升至接近１８元水平，雖不致於再度「

雙倍奉還」，但升幅也有約八成。該股昨日收報１５﹒４８元。



至於我最有信心的小米，在我寫完該篇品評之後，股價再從年初時的１２元左右，反覆跌至

同年年底的８元多水平。我知道，有些人在１２元附近入貨的，眼看她持續下跌，也要舉手投降

。



踏入２０２０年之後，小米股價終於轉強，從年初的１０元水平再起步，３月份時反覆跌回

１０元的起步點，但之後就愈升愈有，也愈升愈急。到了本月２日，創下２６﹒９５元的歷史高

位，之後才回吐，小米昨日收報２２﹒４５元。



以２０１９年初的股價１２元計，如果不被她震走的話，也一度已有逾倍回報。如果夠膽在

８元水平買入的話，更何止「雙倍奉還」？更重要的是，這隻藍籌新貴還有一些利好因素支持，

所以，她的股價不至於石藥和吉利一樣，升完又再跌過。



＊揸小米先苦後甜＊



我只可以說，揸小米的投資者，絕對是先苦後甜的。而且，那段苦日子為時也很長，真的不

易捱。２０１９年當股價最弱時，主席雷軍表示一年內不會減持，以及公司連續多次回購股份，

也無濟於事！但我相信，這３隻股票之中，也以小米的前景最好，未來股價應該不止「雙倍奉還

」的！



短期刺激小米股價上升因素是第二季業績超出市場預期，以及本周一（７日）起正式染藍，

又或者華為遭美國抵制，利好小米的手機銷售等等。



但前者來說，我認為，小米的次季業績是好，但又不致於十分好，因為按年比較，她的半年

經調整淨利潤（用經調整的淨利潤作比較會較合理，免卻一些非現金的盈虧影響業績），其實只

是持平。而單計第二季的經調整淨利潤，今年的３３﹒７億，比去年同期的３６﹒４億，其實是

下跌７﹒５％的。當然，環比計，即是跟今年首季比較，是升了四成七，但都是因為首季的表現

特別差而已。小米的經營，從投資角度，最令我不安的，就是佔業務六成收入的手機，毛率率十

分低。但上市後，這個情況確實有改善，去年第二季的手機毛利率回升至８﹒１％，今年第二季

，因為加強了網購的促銷，令到毛利率又回落至７﹒２％。



幸好，另一邊廂，小米會陸續推出一些高價手機，尤其在歐洲市場，因此，預期手機的毛利

率可以緩緩上升。這一刻，手機業務仍然是小米的核心業務，毛利率能持續改善是重要的。



當然，我看好小米，主要是看好她的ＩｏＴ與生活消費品的業務，例如智能電視和其他家居

電器。這方面的毛利率相對合理，最新是１１﹒４％，而且增長迅速，現在已佔小米約兩成八收

入。我認為，這是未來幾年，小米的增長動力來源。



至於毛利率最高的業務，小米歸納為互聯網服務，毛利率達六成，但現在只佔小米總收入的

一成一。這些業務包括電腦╱手機遊戲、廣告和金融科技。如果大家有買騰訊

（００７００），就知道，這幾項業務正正就是騰訊的主要業務。當然，這部分業務跟騰訊比較

，可謂小巫見大巫。但長遠來說，這方面的業務正是小米未來的希望。



＊主席豪言尚未兌現＊



我曾經指出過，小米明顯是有蘋果公司的影子，大家都是靠手機硬件起家，但蘋果走高檔路

線，而小米則走大眾化路線，或以此來起步，避免跟蘋果正面競爭，但當站穩陣腳後，也會逐步

調高檔次。



如果小米能夠到做蘋果的一半，已經很了不起了，因為蘋果已經從硬件，過渡至「收租佬」

，因為她的ＡｐｐＳｔｏｒｅ，ｉＣｌｏｕｄ和Ａｐｐｌｅ Ｍｕｓｉｃ等服務，都是「坐著收

錢」的生意。



小米股價在上市首年，可以用「撲朔迷離」來形容，由招股價１７元起步（本來招股價上限

是２２元，由於招股反應未如理想，最終以下限的１７元定價），上市首日跌破招股價（收報１

６﹒８元），但不久又重拾升勢，一度升越２２元，但其後一年，股價無以為繼，無論公布的業

績多理想，管理層如何信誓旦旦，主席確保不減持，以至公司直接回購股份，都不能支持股價。



但今年中之後，小米好像脫離了這些魔咒，股價像脫彊野馬般急升。這一刻，我相信，現時

小米的股價，開始「感動人心」了。但主席雷軍在小米上市首日許下的承諾（令上市首日就支持

小米的股東，可以得到倍計的回報），至今仍有一段距離。以此伸算，小米要升至３４元以上才

令主席兌現承諾呢！



我們拭目以待吧，但我是有信心的！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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