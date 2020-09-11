《鍾之日記》新經濟股抬頭，科指止六連跌

《鍾之日記》９月１１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國科技股反彈後又重拾跌勢，加上上周初次申請失業金人數仍處於高位，隔晚美股下跌，

道指跌１﹒４５％，納指挫１﹒９９％。

外圍頹勢下，香江魚缸今早輕微高開３９點，報２４３５２點，早段受本地地產股拖累，曾

倒跌２０點，低見２４２９３點。濠賭股獲中銀國際唱好領跑藍籌，重磅股亦普偏造好，帶動港

股再度轉升。隨午後美股三大指數期貨升幅擴大，出口股亦跑出，恆指升幅最多擴大至２５９點

報２４５７２點，收市升１８９點或０﹒７８％，報２４５０３點，科指亦終止六連跌，收漲

１７８點或２﹒５５％，報７１７８點。主板成交９６０﹒５億元，少７﹒５４％。



＊Ａ場全周挫２﹒８％＊



滬深股市今日止跌回升惟成交縮減，滬綜指兩連跌後今早再度低開，午後「吃藥喝酒」行情

發動，加上半導體板塊爆發式反彈，滬指明確倒升，全日收升０﹒７９％，報３２６０﹒３５點

，惟全周仍挫２﹒８３％，為連續兩周下跌。創業板指收漲２％，但本周累跌約７％，為３月

１３日當周以來最大單周跌幅。

人民銀行本周累計放水２３００億元人民幣，惟兩市成交僅６８４５億元人民幣，按日大減

２１﹒６％，創６月１０日以來成交新低，反映投資者進入Ａ股的意欲減。



＊納指拋起拋落，ＡＴＭＸ風高浪急＊



美股納指期貨亞洲時段回升，帶動科網股反彈，恆生科技指數終止六連跌，重上７０００關

口。ＡＴＭＸ貢獻最大，美團點評（０３６９０）急漲４﹒２％，小米集團（０１８１０）升

３﹒６％，騰訊控股（００７００）升２％，阿里巴巴（０９９８８）走高１﹒３％。

其他成分股方面，同程藝龍（００７８０）升２﹒１％，平安好醫生（０１８３３）升

１﹒３％，而京東（０９６１８）無升跌。恆騰網絡（００１３６）為今日表現最佳科指股，集

團透露正初步洽商一項潛在收購交易，急漲４７﹒６２％，報０﹒３１元，兩日累升近５３％。

華為開發者大會２０２０昨日（１０日）起在東莞舉行，華為消費者業務ＣＥＯ余承東表示

，將發布鴻蒙ＯＳ ２﹒０試用版本，今年１２月將發布手機版本。消費者業務軟件部總裁王成

錄表示，除了華為智慧屏外，華為平板電腦、智能手錶在內的產品也將搭載鴻蒙系統，多家內地

電器品牌亦將很快推出搭載鴻蒙系統的產品。王成錄今日再透露，截至目前已經有超過２０個產

品種類、共１２００萬台第三方產品支持鴻蒙系統，預計一年內增加至幾億台設備「應該不為過

」。



＊航空業沒復甦，國泰放棄「保就業」＊



疫情重創全球航空業，機管局最新公布，香港國際機場８月飛機升降量按年跌７２％至１萬

架次；機場客運量跌９８﹒６％，降至８﹒４萬人次。國泰航空（００２９３）決定國泰及港龍

將不會就第二輪「保就業」計劃提出申請。由於計劃涉及不裁員協定，即國泰上述決定等同預告

裁員。

而部分國泰集團旗下附屬公司，包括香港快運、華民航空、國泰航空貨運站、香港地勤服務

及國泰航空飲食服務，則會提出申請。

國泰航空企業事務總經理黃文傑表示，疫情對不同行業及企業的打擊程度各有不同，當中航

空及旅遊接待業為最受嚴重影響之列。需要就「新常態」部署旗下的航空公司，正如先前已公布

，管理層將於第四季就集團最適合的營運規模和模式提出建議，因應縮減的旅遊市場，將不能避

免地需要重設合適的航空公司規模。

國泰航空６月初啟動３９０億元資本重組計劃，以換取港府透過土地基金注資２７３億元，

國泰股東亦供股集資１１７億元；及後，國泰亦曾申請第一輪「保就業」計劃，獲發６﹒９億元

津貼，承諾受薪僱員逾２﹒６萬人。連番救亡後，國泰最終仍要以裁員維持營運，國泰空中服務

員工會主席王思敏對公司的決定感到失望，擔心受影響員工未能渡過這次難關。

國泰航空暗示不保就業，其股價今日亦未見大波動，終收跌１％；其他內航股同樣偏軟，國

航（００７５３）跌０﹒５％，東航（００６７０）軟１％，南航（０１０５５）跌１﹒３％。



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