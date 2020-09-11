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11/09/2020 13:00

《神州縱橫－凌昆》中美脫勾損美遠超損中

　　《神州縱橫》中國的國際地緣政治環境最近日趨惡劣，一面是美國不斷加大打壓力道，另一
面是印度在後門搞事。在經齊上最為嚴重的是脫勾問題，對中國所受影響應予客觀評估。
　
＊美加快對華脫勾＊
　
　　最近美國頻頻出手打壓中國，如蓬佩奧乃其他高官指要限制中國外交人員採訪，年底前關閉
大學內的孔子學院，大學基金不能投資，中國限制中國留學生，還要禁制ＴｉｋＴｏｋ之外的其
他此類企業。在軍事上，美軍機艦頻繁進入東海、台海及南海進行偵察或演習。對台灣從派出衛
生部等訪問後，又提出要與台進行經濟對話，預計將有更多美台官方會面。從捷克議長訪台，料
在美國鼓動下將有更多國家政要訪台。看來特朗普政府要在大選前餘下的約兩個月任期內，盡量
出台打壓中國措施，能做多少便多少，一是為改善選情，二是要加快落實反華國策。之前拜登曾
表示特朗普出台的對華禁制，他若上台也不會撤銷，充分顯示遏華乃兩黨共識並已成為國策。尤
須注意者是，許多遏華措施在性質上乃脫勾行動；無論是在貿易、投資、科技及學生、人員交流
等領域均如此。有西方評論指中美間距離全面脫勾仍很遠，這在目前不是事實，但關鍵是距離正
快速縮小，長此下去終會離脫勾很近。但中方仍有不少人對脫勾抱有幻想，認為中美「你中有我
，我中有你」不可能脫勾。在美國的強推下應面對現實丟掉幻想，轉而努力適應中美脫勾帶來的
新形勢。
　
＊中國最能承受脫勾影響＊
　
　　國人不接受脫勾現實原因怕承受脫勾成本。有彭博評論更指脫勾令中國比美國損失更多，若
西方一齊與中國脫勾中國ＧＤＰ更可降至２％下。這乃鬼話連篇，客觀上中國對承受「去全球化
」及脫勾的能力世界第一，因中有全球最大市場和最大工農業等實物生產力，中國工業體系全球
最齊備，開發新產品及入口替代產品能力最強。中國的應用研究及實驗性開發投資已超過美國，
專利申請量世界第一。主要要素供應還是全球少有充裕：外儲三萬億美元，隨人民幣國際化本幣
的海外購買力將超外儲。人才特別是科技人才年增量遠超西方，人有紅利正開始釋出。常說中國
依賴西方技術及生產，實在西方依賴中國更大。中國出口的消費品不少可由其他低成本生產地代
替，但中間產品及資本貨品佔出口比重已遠超消費品，卻是難以替代。例如全球原料藥七成來自
中國，武漢乃製藥中心之一，抗疫村城便影響多國藥業。此外美國如失去中國融資將危及國債，
挑起金融戰形同自殺。美國科企如失去中國市場則要失發展動力。中國市場規模超過歐盟美日總
和，且隨人均收入上升正快速擴張，中產人口已與美國人口相若。實阻上美國受脫勾長遠衝擊遠
大於中國；中國在短期衝擊後長遠發展更佳，潛力可更多發揮。《資深評論員　凌昆》
　
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