《股林淘金－林家亨》美股後向不樂觀，散戶宜作斷捨離

《股林淘金》美國昨天（１０日）公布的每周失業申報人數及累積失業申報人數皆多於市場

預期，美股早段上升，之後反覆回落，道指以接近全日低位收市，下跌４０５點，納指下跌

２２１點，接近２％。

今早（１１日）９點時份美股道指場外期貨上升近百點，有利於今日早段港股跌幅不跟隨美

股，但美科技股沽壓未完，道指短期未來或很快再下跌至保歷加通道底線２７３１０點及５０天

線２７２４０，失守之後朝向９月１８日之美股四重結算，形勢並不樂現，加上特朗普民意支持

度近兩星期仍是落後民主黨拜登，令今年底美股加大了估值過高之壓力，建議可趁今天早段市況

未反映時趁高離埸，迴避下周美股跌破死亡交叉之技術走勢風險！

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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