  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/09/2020 09:23

《股林淘金－林家亨》美股後向不樂觀，散戶宜作斷捨離

　　《股林淘金》美國昨天（１０日）公布的每周失業申報人數及累積失業申報人數皆多於市場
預期，美股早段上升，之後反覆回落，道指以接近全日低位收市，下跌４０５點，納指下跌
２２１點，接近２％。
　　今早（１１日）９點時份美股道指場外期貨上升近百點，有利於今日早段港股跌幅不跟隨美
股，但美科技股沽壓未完，道指短期未來或很快再下跌至保歷加通道底線２７３１０點及５０天
線２７２４０，失守之後朝向９月１８日之美股四重結算，形勢並不樂現，加上特朗普民意支持
度近兩星期仍是落後民主黨拜登，令今年底美股加大了估值過高之壓力，建議可趁今天早段市況
未反映時趁高離埸，迴避下周美股跌破死亡交叉之技術走勢風險！
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
樓市「胡」言11/09/2020
無錢無入息唔係問題！看看居屋申請之謎？
香港要聞10/09/2020
警方拘捕15人　涉嫌操控壹傳媒股價
財經熱話10/09/2020
【迎戰虛銀】虛銀推高息存款吸客　匯豐取消多項基本銀行服務收費
中國故事10/09/2020
《神州經脈》中美角力持續　A場科技股未止瀉　人幣即期止兩連貶
財經熱話10/09/2020
【百勝上市】百勝中國首掛半日潛水近半成　分析看淡增長前景
FOCUS10/09/2020
【FOCUS】歐盟謀戰略「韌性」　恐添「世界工廠」冷風
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【DIVA Channel】賞型格KitchenAid電焗爐

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金