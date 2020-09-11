【無米之炊】華為自救施展渾身解數，走入南泥灣，潛心研鴻蒙

《經濟通通訊社記者楊英傑１１日報道》在美國打壓下，中國通訊科技巨企華為面對供應鏈

斷鏈風險，貢獻最多營收的手機部門恐遭滅頂之災，小米、Ｏｐｐｏ等企業虎視眈眈，華為如何

保住市場地位及２０萬員工飯碗，已是當務之急。對於無可再輸的華為而言，只要有生路便值得

一搏。



＊放低身段生產電腦電視，發揮南泥灣精神＊



據內媒上月報道，華為已啟動名為「南泥灣」的項目，專門生產全不受美國制裁影響的產品

，包括手提電腦、智能電視和家居智能產品等。華為為避斷鏈，轉向較低端路線進發，並將在這

條賽道上和小米（０１８１０）狹路相逢。

南泥灣位於中共「革命根據地」陝西延安附近，在中日戰爭時期，共產黨軍隊在南泥灣開展

的大規模生產活動，希望實現生產自給。華為以「南泥灣」為名，寄望在美國制裁期間，能實現

生產自給自足，實現供應鏈去美國化。華為官方沒有承認過南泥灣項目，惟華為消費者業務

ＣＥＯ余承東曾在採訪中表示，華為以後可以發展一些「體積較大、要求不高」的產品。

但是外界擔憂，即使避開了高精尖晶片的難關，也不代表華為生態能完全排除美國技術，尤

其是在手提電腦領域。華為上月正式發布ＭａｔｅＢｏｏｋ Ｘ手提電腦，此前有報道指該產品

將不包含任何美國技術，但事實上其仍採用了微軟Ｗｉｎｄｏｗｓ操作系統及英特爾處理器，結

果還是無法繞開美國貨。



＊鴻蒙系統出鞘，劍指蘋果谷歌生態＊



華為去年遭遇重大挑戰之際，拋出了兩個響亮的名字，其一是負責設計備胎晶片的海思半導

體，其二就是鴻蒙系統。在９月１０日舉行的華為開發者大會上，華為宣布將於今年１２月發布

鴻蒙ＯＳ ２﹒０的手機版本。

華為鴻蒙系統和目前使用的ＥＭＵＩ系統，存在著本質的區別。ＥＭＵＩ是華為基於安卓系

統所定制的操作系統，實際上仍然是安卓系統，若美國不再向華為發出臨時通用牌照，ＥＭＵＩ

系統將無法更新，海外華為手機也不能再安裝Ｙｏｕｔｕｂｅ、谷歌地圖、Ｇｍａｉｌ等重要應

用。而鴻蒙則是從源代碼上設計出一款新系統，由華為自行管理及更新，再配合華為移動服務「

ＨＭＳ」提供的應用程式，打造出獨一無二的「華為生態」。

消費者業務軟件部總裁王成錄在華為開發者大會上表示，除了華為智慧屏外，華為平板電腦

、智能手錶在內的產品也將搭載鴻蒙系統，多家內地電器品牌亦將推出搭載鴻蒙系統的產品。

不過鴻蒙系統的成敗仍有很大變數，消費者習慣、盈利模式等都是其次，最重要的是跨平台

操作系統的核心始終來自手機，若華為失去了生產手機的能力，而其他手機端又不支援鴻蒙系統

，則鴻蒙的落地場景將遭到嚴重局限。

華為董事長任正非曾在訪問中表示，鴻蒙目標是要超越安卓和蘋果系統，但可能需要很長時

間，最多不超過３００年。

