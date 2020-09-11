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即市新聞

11/09/2020 16:06

【聚焦數據】內地８月新增人幣貸款１﹒２８萬億元，略高預期

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，８月份人民幣貸款增加１﹒２８萬億元（人民
幣．下同），同比多增６９４億元，略高於市場預期的增１﹒２２萬億元。分部門看，住戶部門
貸款增加８４１５億元，其中，短期貸款增加２８４４億元，中長期貸款增加５５７１億元；企
（事）業單位貸款增加５７９７億元，其中，短期貸款增加４７億元，中長期貸款增加７２５２
億元，票據融資減少１６７６億元；非銀行業金融機構貸款減少１４７４億元。
　　８月末人民幣貸款餘額１６７﹒４７萬億元，同比增長１３％，增速與上月末持平，比上年
同期高０﹒６個百分點。８月末，本外幣貸款餘額１７３﹒６６萬億元，同比增長１２﹒８％。
８月末，外幣貸款余額９０２８億美元，同比增長１２﹒２％。當月外幣貸款增加１９３億美元
，同比多增２０７億美元。

＊８月份人民幣存款增加１﹒９４萬億元＊

　　８月份人民幣存款增加１﹒９４萬億元，同比多增１３１７億元。其中，住戶存款增加
３９７３億元，非金融企業存款增加７４９１億元，財政性存款增加５３３９億元，非銀行業金
融機構存款減少２６１２億元。
　　８月，外幣存款增加２５８億美元，同比多增４０１億美元。８月末，外幣存款餘額
８１９５億美元，同比增長１２﹒１％。８月末，本外幣存款餘額２１５﹒１２萬億元，同比增
長１０﹒２％。月末人民幣存款餘額２０９﹒４９萬億元，同比增長１０﹒３％，增速與上月末
持平，比上年同期高１﹒９個百分點。（ｗｌ）

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