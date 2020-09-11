【聚焦數據】內地８月新增人幣貸款１﹒２８萬億元，略高預期

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，８月份人民幣貸款增加１﹒２８萬億元（人民

幣．下同），同比多增６９４億元，略高於市場預期的增１﹒２２萬億元。分部門看，住戶部門

貸款增加８４１５億元，其中，短期貸款增加２８４４億元，中長期貸款增加５５７１億元；企

（事）業單位貸款增加５７９７億元，其中，短期貸款增加４７億元，中長期貸款增加７２５２

億元，票據融資減少１６７６億元；非銀行業金融機構貸款減少１４７４億元。

８月末人民幣貸款餘額１６７﹒４７萬億元，同比增長１３％，增速與上月末持平，比上年

同期高０﹒６個百分點。８月末，本外幣貸款餘額１７３﹒６６萬億元，同比增長１２﹒８％。

８月末，外幣貸款余額９０２８億美元，同比增長１２﹒２％。當月外幣貸款增加１９３億美元

，同比多增２０７億美元。



＊８月份人民幣存款增加１﹒９４萬億元＊



８月份人民幣存款增加１﹒９４萬億元，同比多增１３１７億元。其中，住戶存款增加

３９７３億元，非金融企業存款增加７４９１億元，財政性存款增加５３３９億元，非銀行業金

融機構存款減少２６１２億元。

８月，外幣存款增加２５８億美元，同比多增４０１億美元。８月末，外幣存款餘額

８１９５億美元，同比增長１２﹒１％。８月末，本外幣存款餘額２１５﹒１２萬億元，同比增

長１０﹒２％。月末人民幣存款餘額２０９﹒４９萬億元，同比增長１０﹒３％，增速與上月末

持平，比上年同期高１﹒９個百分點。（ｗｌ）

