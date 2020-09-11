《日入而息》國泰及港龍不申請次輪保就業計劃，港股升１８９點



《今天重點》﹡國泰航空及國泰港龍不會申請第二輪「保就業」計劃；國泰空中服務員工會

表示對公司感到失望，或暗示將裁員

﹡港交所（００３８８）向券商提供１萬元扣免額以抵銷月費

﹡陳文博獲委任為恆隆集團（０００１０）及恆隆地產（００１０１）副董事

長

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒２４％，結束兩連跌

﹡本港新增１２宗確診個案，其中３宗本地感染；政府下周一起向市民派發第

二個銅芯抗疫口罩



《即日市況》﹡美期抽高港股升１８９點收２４５０３，科指漲１７８點終止六連跌



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒８％周挫２﹒８％，兩市成交創３個月低



《美元匯價》﹡英鎊不排除要下試１﹒２６５０；歐元最新報１﹒１８６２╱６９，日圓最

新報１０６﹒１６╱１９



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）向券商提供１萬元扣免額以抵銷月費

﹡渣打完成首筆基於ＤＲ和ＳＯＦＲ的交叉貨幣互換交易

﹡中植資本（０８２９５）斥８﹒５億元人民幣全購營銷服務商，部分折讓

４４％配股支付

﹡中銀香港（０２３８８）不時因應市場等情況研究和檢討各服務及收費

﹡新世界（０００１７）澄清通州街項目並非集團擁有，未有申請強拍

﹡平安好醫生（０１８３３）與上海市醫藥衛生發展基金會簽訂醫苑新星項目

合作

﹡米蘭站（０１１５０）接獲法定要求償債書，需向原告付約１７７萬

﹡東北電氣（０００４２）向瀋陽高開支付２﹒７３億元人民幣

﹡恆騰網絡（００１３６）正初步洽商一項收購

﹡富元國際（００５４２）終止建議出售珠海土地及物業開發項目七成權益

﹡綠城管理（０９９７９）獲首席執行官李軍增持，最新持股０﹒３１％

﹡美團點評（０３６９０）擬簡化公司名稱為「美團」

﹡鷹力投資（００９０１）擬更改公司名稱為金石投資集團有限公司

﹡華潤置地（０１１０９）８月總合同銷售金額按年升２４％至約２７２億元

﹡中國人保（０１３３９）首８個月原保險保費收入按年上升３﹒７６％

﹡證監會表示廣澤國際發展（００９８９）股權高度集中，股價或大幅波動

﹡築友智造（００７２６）母公司與京東集團簽署戰略合作協議；築友智造母

公司打造駐馬店及洛陽生產基地

﹡陳文博獲委任為恆隆集團（０００１０）及恆隆地產（００１０１）副董事

長



《國企紅籌》﹡上海電氣（０２７２７）已回購０﹒１１％Ｈ股，涉３７３３萬元

﹡中國人壽（０２６２８）首８月原保險保費收入按年升１１﹒２％

﹡新華保險（０１３３６）首８個月原保險保費收入按年升２８﹒２４％

﹡財險（０２３２８）首８月原保險保費收入升４％至３０７６億元人民幣



《神州民企》﹡環球智能（００３９５）訂立分銷協議獨家銷售Ｎｕｔｒｏｎｉｃ生育補充

品

﹡長城汽車（０２３３３）控股股東質押公司約２﹒９７億Ａ股股份

﹡舜宇光學科技（０２３８２）８月手機鏡頭出貨量按年上升２２％至

１﹒６２億件



《中國要聞》﹡天山生物回應股東疑非法配資：網站被冒用已報案；天山生物澄清：上海智

本正業從未從事過股票配資業務

﹡官媒表示適度做空機制是「長牛慢牛」的必要技術條件

﹡珠海斗門區一酒店附近發生爆炸，暫有３人受傷送院

﹡分析指房企加槓桿擴張模式難以為繼，銷售亦將放緩

﹡深圳出招打擊假結婚買樓，銀行可查詢借款者婚姻狀況

﹡駐中證監紀檢監察組監督創業板改革，約談深交所廿人

﹡華夏、易方達等五公司上報新基金，或參與螞蟻配售

﹡人行９００億逆回購利率持平，本周放水２３００億；月末Ｍ２增幅回落至

１０﹒４％，低於預期；８月末社融規模存量同比增１３﹒３％

﹡報告指今年次季美團、餓了麼包攬外賣市場９５％份額

﹡報告料今年全球５Ｇ手機出貨量近２﹒８億部

﹡央視解讀王金平到大陸「求和」，國民黨向國台辦抗議

﹡中銀協表示去年末中國銀行業資產托管規模超１５３萬億

﹡金聯創表示中國７月底原油庫存佔總庫容８１％

﹡鞍鋼集團與華為將合作建立智慧鞍鋼系列示範項目

﹡泛海債反撲大漲，公司稱下月到期債券兌付方案未定

﹡紫光集團否認遭債權銀行成立債委會傳聞，美元債止跌

﹡商務部表示優先允許跨國公司在京設立外商獨資財務公司

﹡專家表示全球經濟至暗時刻已過，短期會強勁反彈

﹡銀保監排查發現六大問題，２３家保險機構上黑榜

﹡上海銀保監鼓勵銀保機構對新興產業增加資金支持

﹡上期所年內推對境外交易者開放的國際銅期貨淨價合約

﹡長三角舉行專題視頻會議，確定一批重點協同事項

﹡涉新疆關聯爭議，傳中國禁媒體報道電影《花木蘭》

﹡蓬佩奧稱東盟國家應與南海建人工島中國企業斷絕關係

﹡深圳企業外遷加速，產業升級已在路上

﹡傳印度擬收緊銅鋁貿易監管，以遏制中國等國家的進口

﹡報道指阿里閒魚事業部總經理陳鐳已離職

﹡內地８月新增人幣貸款１﹒２８萬億元，略高預期

﹡內地８月社融規模增量３﹒５８萬億元，大幅多於預期

﹡糧儲局表示若不再發生重大自然災害，今年仍是豐收年

﹡工信部表示首７月食品工業企業利潤同比增７﹒５％

﹡外交部表示沒興趣干預美國總統大選，微軟不應無中生有；李克強１５日出

席世界經濟論壇視頻對話會

﹡深圳撤奇葩政策，離婚者買樓不再考慮原家庭持有物業

﹡銀保監表示股權投資計劃可投資未上市企業股權

﹡華為表示已有１２００萬台第三方設備支持鴻蒙系統

﹡８月全國實際使用外資１２０億美元，同比增１５％

﹡北京表示加快推動房地產市場平穩健康發展長效機制落地



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，報１２６７５﹒９５點

﹡台媒表示合庫銀行計劃裁撤香港分行業務，人員撤回台灣



《其他消息》﹡律政師要求押後陳志全檢控郭偉強案，以考慮是否介入

﹡消息指立法會不續任議員可獲四年任滿酬金

﹡梁頌恆闖立會罪成判囚４周，再申終院上訴許可獲批

﹡國泰空中服務員工會表示對公司感到失望，或暗示將裁員

﹡國泰航空及國泰港龍不會申請第二輪「保就業」計劃

﹡立法會議員完成四年任期即獲約滿酬金，不論延與否

﹡證監會表示開放式基金型公司制度的修訂今日生效

﹡陳彥霖浮屍油塘海面，陪審團一致裁定死因存疑

﹡金管局表示８月收到１９６宗銀行投訴個案

﹡王于漸倡重推租置計劃２﹒０，半價售公屋增財富資源

﹡深股通額度全日用３３﹒７億元；滬股通額度全日流走逾１億元，外資淨

流入１２﹒９億

﹡Ｏｎｅ Ｄｅｇｒｅｅ推「毛價保」寵物保險推薦獎賞

﹡自願醫保首年保單數目逾５０萬，９７％購買靈活計劃

﹡車長被控不小心駕駛，新巴工會斥警方濫捕

﹡香港機場８月客運量按年大減９８﹒６％，貨運量跌３﹒５％

﹡陸金所香港與博時國際達成策略合作

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒２４％，結束兩連跌



《新冠肺炎》﹡本港新增１２宗確診個案，其中３宗本地感染

﹡歐洲單日新增病例突超美國，再度成為疫情重災區

﹡ＤＷＳ表示新冠肺炎疫情有利積極應對氣候變化的公司

﹡不滿公開拆政府台，林超英促林鄭炒張宇人

﹡防疫措施今起放寬，普檢計劃約１５３萬人已接受採樣

﹡阿斯利康表示若恢復疫苗後期測試，年底前可確定有效性

﹡華昇表示６００多位內地檢測人員最快下周三離港

﹡匯豐分行下周一起恢復正常服務

﹡恆生銀行下周一起調整服務網點營業時間

﹡中銀香港分行下周一起恢復正常營業時間

﹡田北辰稱找到３間酒店適合作檢疫，已向政府反映

﹡稅務局下周二起恢復正常服務

（ｚｚ）

