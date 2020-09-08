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即市新聞

08/09/2020 18:44

《再戰明天》內地公布通脹及生產數據，美公布ＪＯＬＴＳ職位空缺

　　《經濟通通訊社８日專訊》明日（９日）內地公布８月消費者物價指數及生產者物價指數，
加拿大央行宣布利率決議。

＊加拿大央行宣布利率決議＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：２０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會成員
Ｅｄｏｕａｒｄ　Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ－Ｂｏｌｌｏ在歐洲金融監管專業智庫（Ｅｕｒｏｆｉ）
金融論壇主持講習會。
　　明午４：３０ｐｍ，英倫銀行副總裁兼審慎監管局ＣＥＯ伍茲接受專訪。
　　明晚１０：００ｐｍ，加拿大央行宣布利率決議，料維持於０﹒２５％。

＊內地公布８月消費者物價指數及生產者物價指數＊

　　在數據方面，明晨３：００ａｍ，美國公布７月消費信貸，料由８９﹒５億美元上升至
１２９億美元。
　　明早９：３０ａｍ，中國公布８月消費者物價指數，年率料由２﹒７％下滑至２﹒４％。中
國８月生產者物價指數年率跌幅料由２﹒４％收窄至１﹒９％。
　　明晚８：１５ｐｍ，加拿公布８月新屋動工，料由２４﹒６萬下滑至２２﹒２萬。
１０：００ｐｍ，美國公布７月ＪＯＬＴＳ職位空缺，料由５８８﹒９萬上升至６００萬。

＊遠東酒店實業開股東會＊

　　在本港，明日，遠東酒店實業（０００３７）開股東會，雅天妮集團（００７８９）開股東
特別大會。（ｈｏ）

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