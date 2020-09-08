《再戰明天》內地公布通脹及生產數據，美公布ＪＯＬＴＳ職位空缺

《經濟通通訊社８日專訊》明日（９日）內地公布８月消費者物價指數及生產者物價指數，

加拿大央行宣布利率決議。



＊加拿大央行宣布利率決議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：２０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會成員

Ｅｄｏｕａｒｄ Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ－Ｂｏｌｌｏ在歐洲金融監管專業智庫（Ｅｕｒｏｆｉ）

金融論壇主持講習會。

明午４：３０ｐｍ，英倫銀行副總裁兼審慎監管局ＣＥＯ伍茲接受專訪。

明晚１０：００ｐｍ，加拿大央行宣布利率決議，料維持於０﹒２５％。



＊內地公布８月消費者物價指數及生產者物價指數＊



在數據方面，明晨３：００ａｍ，美國公布７月消費信貸，料由８９﹒５億美元上升至

１２９億美元。

明早９：３０ａｍ，中國公布８月消費者物價指數，年率料由２﹒７％下滑至２﹒４％。中

國８月生產者物價指數年率跌幅料由２﹒４％收窄至１﹒９％。

明晚８：１５ｐｍ，加拿公布８月新屋動工，料由２４﹒６萬下滑至２２﹒２萬。

１０：００ｐｍ，美國公布７月ＪＯＬＴＳ職位空缺，料由５８８﹒９萬上升至６００萬。



＊遠東酒店實業開股東會＊



在本港，明日，遠東酒店實業（０００３７）開股東會，雅天妮集團（００７８９）開股東

特別大會。（ｈｏ）

